Az egykor luxusmárkák vezető formatervezőjeként dolgozó Ian Callum ma különleges projektekkel, kis szériás munkákkal, egyedi elgondolásokkal hívja fel magára a figyelmet. Ezen belül kiemelt helyet kapnak nála azok a munkák, amelyekben régi legendákat értelmez újra a modern igények és lehetőségek figyelembe vételével. 2019-ben így született meg az Aston Martin Vanquish átirata, most pedig a 355 by Evoluto, amely során a brit szupersportkocsinál is átfogóbb módosításokat eszközölnek a Ferrari 355-ösön.

Az egész úgy indul, hogy az ügyfél hoz egy 355-öst – de jobb, ha igyekszik, mert legfeljebb ötvenöt átépítést vállal Callum és csapata.

Első lépésként atomjaira szedik szét az autót, mindent megtisztítanak, ellenőriznek, megerősítenek, majd jöhet az újraépítés.

Különleges eljárás a carbon fusing, amelynek során a vázszerkezet és a futómű kritikus elemeit szénszálas kompozit rétegekkel erősítenek meg. Ennek eredményeként, no meg a szénszálas karosszériapanelek alkalmazásának köszönhetően 23 százalékkal nő a karosszéria torziós szilárdsága, miközben a tömeg sem száll el: a projektben kitűzött célérték 1250 kg.

Egy Ferrari-motorhoz hozzányúlni szinte istenkáromlás, de az Evoluto Automobili ezt is bevállalta. A V8-as szívómotor több mint 200 alkatrészét újítják fel vagy cserélik le, így robbanékonyabb, erősebb és főleg megbízhatóbb lesz az erőforrás.

Új a motorvezérlés és a szelepvezérlés, a gyújtást hengerenként szabályozzák, ami a fenti előnyök mellett a fogyasztást is mérsékli. A nagyobb átmérőjű szívószelepeken át több levegő áramlik át, ami javítja az égés hatásfokát. Csökkentek a rezgések, a motor csúcsteljesítménye eléri a 420 lóerőt, maximális fordulatszáma 8500/perc.

Mindez persze kutyafülét sem érne, ha a motor elveszítené jellegzetes orgánumát. A könnyített titán kipufogórendszer kialakításánál azonban nem csak az optimális gázáramlásnak szenteltek kiemelt figyelmet, hanem a hangzásnak is.

A hatfokozatú kézi váltó pontosabban kapcsolható, a fékeket a Brembo szállítja, felárért karbon kerámia tárcsák is kérhetők. Az egyedi tervezésű keréktárcsákra Michelin Pilot Sport 4S abroncsokat szerelnek. A nyomtávot kiszélesítik.

A megbízhatóság javításának kulcsfontosságú eleme az elektromos hálózat újrahúzása, az elektronikai architektúra modernizálása.

Bár az autó egyértelműen felismerhető, valójában szinte minden külső elemét újratervezték. Elöl nagyobbak a légbeömlők, módosították a légterelő idomokat, és bár a bukólámpák természetesen megmaradtak, bennük modern LED-es fényforrásokat találunk. A tükrök áramvonalasabbak, a külső kilincsek az ajtók síkjába simulnak.

Mindössze 55 darab készül majd a 355 by Evoluto kupéból, az ügyfelek nem csupán teljes mértékben igényeikhez szabott autót, hanem a legmagasabb szintű vevőszolgáltatást is kapnak az egyelőre nem kommunikált pénzükért cserében.