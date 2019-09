Szép karriert tudhat magáénak a hatvanas évei közepén járó Ian Callum. A brit formatervező egészen 1999-től 2019-ig dolgozott a Jaguarnál, de olyan márkáknál is dolgozott, mint a Ford, a TWR vagy épp az Aston Martin. Ő tervezte például a James Bond filmből is ismerős Vanquish vonalait is, aminek másodjára futott neki, immár saját vállalkozásában.

Ennek oka végtelenül egyszerű. Sok autó formája kortalan, de a technológia közben sokat fejlődött, így új anyagok és rendszerek, aerodinamikailag szerencsésebb megoldások jöttek létre, amikkel jó frissíteni egy húszéves autót is. Ilyenek például a LED-es fényszórók, melyek látványosan jobban világítanak. Ian Callum áttervezte a lámpatesteket és a lökhárítókat is, amikhez szénszálas anyagokat alkalmazott. Új tükör került az autóra, valamint 10 milliméterrel lentebb ültették.