A 21. században annyi minden más mellett a luxus fogalmát is újra kell értelmezni. Gyakran beszélünk az időről, mint a modern ember számára felbecsülhetetlen értékű erőforrásról; ugyanez igaz természeti kincseinkre: a levegőre és a vízre is. És mivel bolygónk népessége folyamatosan nő, az emberiség egyre nagyobb hányada él városokban összezsúfolva (jelenleg 8,1 milliárdan vagyunk, és ebből 4,4 milliárd lakik betondzsungelben), nyugodtan ide sorolhatjuk az életteret is.

Ezzel párhuzamosan a világ járműállománya is folyamatosan nő, így nem csak az embereknek jut egyre kevesebb hely, hanem az autóknak is: a metropoliszokban gyakorlatilag megoldhatatlan problémát jelent a felszíni parkolás.

Ezt felismerve született meg a Lexus LBX, amely a városi kisautókra jellemző méretbe (4190 x 1825 x 1545 mm) sűrített bele egy teljes értékű prémium-szabadidőjárművet. Egy friss, holland gerillakampány pedig pontosan erre a kompakt méretre épít, így vezetik be a modellt az országban.

Amszterdam belvárosában, a legnevesebb luxusmárkák – így a Chanel, a Louis Vuitton, az Hermès, a Dior vagy a Gucci – belvárosi üzletei előtt állítottak fel pop-up autószalonokat. Az egész bemutatóterem elfért egy szabványos parkolóhelyen, mégis rendelkezett a műfajban elvárt kényelmi szolgáltatásokkal: elegáns háttérvilágítás, süppedős szőnyeg, udvarias és tájékozott értékesítési tanácsadó – a szervezők még az elmaradhatatlan kávéról sem feledkeztek meg, a zárt épületek időjárás elleni védelmét pedig esernyővel helyettesítették.

A komoly és többségében pozitív médiavisszhangot kiváltó kampány egyrészt hatékonyan hívta fel a figyelmet az LBX méretbeli előnyeire, másrészt az autóértékesítés és általában a marketing világa elé is görbe tükröt tartott. A XXI. század tudatos fogyasztói ugyanis egyre nagyobb arányban tartják felesleges pazarlásnak a pompázatos körítést: csak a szolgáltatás, a termék tényleges kvalitásai számítanak – legalábbis ezt állítják a japán gyártó szakemberi.

A kampány minden sallangtól megfosztott üzenete: a Lexus LBX-szel ott is le lehet parkolni, ahol egy szokásos prémiumautóval nem.