Több szempontból is fontos pillanat volt a Maserati történetében, amikor 2022 őszén bemutatkozott a második generációs GranTurismo: a megjelenésével ugyanis a márka egy többéves szünetet követően tért vissza a túrakupék szegmensébe, továbbá ezzel a modellel lépett a villamosítás útjára az olasz márka. Tavaly májusban Magyarországon is bemutatkozott a felfrissített GranTurismo:

Most pedig, csaknem másfél évvel a kupé debütálása után annak nyitható tetejű változatával is előállt a Maserati. Szó sincs keménytetőről, a Maserati megmaradt a bevált, klasszikus vonalvezetésű vászontetőnél. Mindössze 14 másodpercre van szükség ahhoz, hogy a 2+2 üléses GranCabrio teteje eltűnjön a fejünk fölül, és simogassa az arcunkat a szél, ahogy azt a Republic slágerében is megírták. A tető motoros mozgatású, a művelet menet közben, akár 50 km/órás sebesség mellett is végrehajtható. A vászontető öt színben rendelhető, ezek a fekete, a tengerkék, a titánszürke, a greige (szürkés-bézs) és a gránátsárga.

A képre kattintva galéria nyílik:

Kabrióvá változott az új Maserati 1 /14 Fotó: Maserati Fotó: Maserati Fotó megosztása: 2 /14 Fotó: Maserati Fotó: Maserati Fotó megosztása: 3 /14 Fotó: Maserati Fotó: Maserati Fotó megosztása: 5 /14 Fotó: Maserati Fotó: Maserati Fotó megosztása: 6 /14 Fotó: Maserati Fotó: Maserati Fotó megosztása: 7 /14 Fotó: Maserati Fotó: Maserati Fotó megosztása: 9 /14 Fotó: Maserati Fotó: Maserati Fotó megosztása: 10 /14 Fotó: Maserati Fotó: Maserati Fotó megosztása: 11 /14 Fotó: Maserati Fotó: Maserati Fotó megosztása: 13 /14 Fotó: Maserati Fotó: Maserati Fotó megosztása: 14 /14 Fotó: Maserati Fotó: Maserati Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A Maserati olyan kényelmi extrákkal szerelte fel az autót, mint a három fokozatban kapcsolható nyakmelegítő, de a klasszikus hátsó szélfogó sem hiányzik, amit kézzel lehet felhajtani – a légörvény-mentes utazást azonban csak ketten élezhetik, a szélfogóval használhatatlanok a hátsó ülések.

A műszeregység digitális, 12,2 colos, opcóiként head-up kijelző is kérhető. A központi érintőképernyő 12,3 colos, alatta egy harmadik, 8,8 colos érintésérzékeny felület szolgál a klímaberendezés vezérlésére. A kupé esetében szériatartozék a Sonus Faber 13 hangszórós audiorendszer, és opcióként 16 hangszórós hifi is kérhető – feltételezzük, hogy ez itt sem lesz másképp, bár a nyitott utastérhez minden bizonnyal áthangolták a rendszert.

Bevezetéskor a csúcsmotorral: a 3,0 literes, V6-os Nettuno blokkal lesz elérhető a GranCabrio. Az 550 lóerős, 650 Nm forgatónyomatékú erőforráshoz nyolcfokozatú automata váltó csatlakozik, a hátsókerék-hajtású sportkocsi 3,6 másodperc alatt gyorsul nulláról 100 km/órára, az autó végsebessége 316 km/óra.

Később – a GranTurismóhoz hasonlóan – tisztán elektromos hajtással is piacra fogják dobni, ami 761 lóerős csúcsteljesítményt jelent. Kérdéses, hogy a kupé 490 lóerős benzines alapmotorja is utat talál-e a kabrió orrába. Azt egyelőre nem jelentették be, hogy mikor várható a további variációk érkezése, ahogyan a hivatalos árlista is várat magára – némi támpontot adhat, hogy a GranTurismo drágább verziói 92-93 millió forintos áron jelentek meg a magyar piacon.