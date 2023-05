Bemutatkozott a legújabb Maserati sportautó, amit alig pár hónappal a világpremier után már Budapesten nézhettünk meg testközelből. Egészen 2007-ig érdemes visszatekinteni a most bemutatott Maserati Granturismo hátterében, az új modell alapjai ugyanis azonosak a népszerű túraautóéval. Ugyanakkor teljesen átdolgozták, finomhangolták, a formatervet is a legújabb modellekére, az MC20-ra és a Grecaléra szabták, emellett a GranTurismo technikai alapjait teljesen elektromos hajtásláncra is felkészítették.

Változott a hossza és a tengelytávolsága is, de a legfeltűnőbb, hogy külsőleg teljesen friss, a legújabb dizájn nyelvet követi. Az autóipart egyik legnagyobb gépháztetejét kapja a GranTurismo, összesen 3 négyzetméternyi területet foglal el az autó orra. A benzines modellek csak hátsókerékhajtásúak, az elektromos Folgore viszont előre is kap egy önálló villanymotort. Összesen 760 lóerő repíti és 2,7 másodperces 0-100-at ígér, ami az egyik leggyorsabb idő lenne jelenleg. Sportosabb változat a Trofeo kivitel. Nagyrészt alumíniumból épül a karosszériája és nagy szilárdságú acélból, kevesebb mint 1800 kilogrammot nyom. A V6-os biturbó hangja nem olyan jellegzetes, mint a korábbi V8-asoké Teljesen átalakult a beltér, rá se lehet ismerni, középen két kijelzőről irányítható a multimédia, a klíma és még az autó fényszórói is. A klasszikus kvarcóra eltűnt, helyére kijelző került, ami több funkciót is ellát. 3,0 literes ikerturbós V6-os motor a Nettuno névre keresztelt sportmotor. Az alap Modena kivitelben 490, a Trofeóban pedig 550 lóerőt teljesít. Az orrmotoros, 2+2 üléses túrakupé teljesítményben és megjelenésben is erős versenyző. Futóműve légrugós, szintszabályzós, ami menetmódtól és sebességtől is függ.

Kétféle külső megjelenéssel és csomaggal érhető el már most is a hazai Maserati kereskedésben. A Modena jelenti az alapkivitelt 490 lóerős teljesítménnyel, elegánsabb megjelenéssel 74,5 millió forintos alapáron, mellette pedig ott a Trofeo 550 lóerőre hangolt biturbó V6-ossal és sportosabb külsővel, akár karbonszálas elemekkel minimum 92,8 millió forintos árért.

A csúcsot a Trofeo külső elemeit használó tisztán elektromos Folgore jelenti három villanymotorral összesen 760 lóerővel, melynek ára 93 562 000 forintról indul. Van olyan fényezés, ami önmagában 1 millió forintba kerül, de a belsőt tekintve is teljesen személyre szabhatják a vásárlók. Az új sportkocsit pedig 3-4 hónapon belül le is szállítják a megrendelőnek.