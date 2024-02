A zalai rendőrök február 14-én délután Zalaegerszegen, a Balatoni úton mértek be egy autóst, aki a megengedett 50 helyett 132 km/h-val száguldott.

Ezzel a tempóval sikerült elérni a maximális bírságot: a rendőrök az autó üzembentartójára 390 ezer forintos közigazgatási bírságot, valamint 8 büntetőpontot szabtak ki.

A rendőrség véleménye továbbra is az, hogy a gyorshajtás a közúti balesetek egyik legfőbb oka. A megengedett sebesség túllépése esetén sokszorosára nő a fékút, a gyorshajtó ráadásul nemcsak a saját, hanem mások testi épségét is veszélyezteti. A rendőrség továbbra is kiemelten ellenőrzi a sebességhatárok betartását.