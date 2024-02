A Bubit használó budapestiek tavaly télen-nyáron, sőt még az év utolsó hónapjaiban is előszeretettel ültek kerékpárra. Tavaly novemberben az átlagos napi utazásszám a hétezret is túllépte, decemberben is több napon keresztül öt-hatezer feletti volt a napi csúcs, ráadásul még a leghidegebb napokban is napi több mint kétezerszer bérelték ki a zöld bicikliket.

Tavaly egy átlagos felhasználó – hónaptól függően – 8-11 alkalommal bubizott havonta, és jellemzően 10-15 percet töltött tekeréssel, az átlagos utazás hossza pedig 2 km a BKK adatai alapján. A szolgáltatást a felhasználók 80-85 százaléka bérlettel használja, a többi felhasználó perc alapon teker. Tavaly összesen több mint 3,4 millió Bubi-bérlés történt, amely alatt közel hétmillió kilométernyi utat tettek meg a felhasználók.

A tavaszi és nyári hónapokban a Margitsziget és környéke kiemelkedően népszerű a Bubit használók körében, 2023-ban a Jászai Mari tér és a Margitsziget volt a két legforgalmasabb Bubi-állomás. A nagy forgalmú lokációkat is előszeretettel használják a bubizók, így például a kiskörúti és az Üllői úti kerékpársáv kereszteződésében található Kálvin tér, a nagykörúti kerékpársávhoz közeli Blaha Lujza tér, az Oktogon, a Rákóczi tér, valamint a Szent Gellért tér és a Batthyány tér is forgalmas.