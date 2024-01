Még tavaly nyáron jelentették be, hogy rajthoz áll a 2025-ös Dakar-ralin a Dacia, a felkészülést pedig nem igazán aprózza el a román márka. Ezt szem előtt tartva olyan nagyágyúkat szerződtetett a projektjéhez, mint az ötszörös Dakar-győztes Nasszer al-Attijah, Cristina Gutiérrez vagy éppen a kilencszeres ralivilágbajnok Sébastien Loeb.

A kéthetes sivatagi verseny mellett a tereprali-világbajnokságon (W2RC) is próbára teszik, mit tud a robusztus kialakítású Dacia Sandrider, amit kedd délelőtt, egy hibrid sajtótájékoztató keretében lepleztek le. Bár egy teljesen új versenyautóról van szó, bevallották, az ihletet egy korábbi tanulmányautóból, a Manifestóból merítették, részben pedig a Prodrive konstrukciójából.

A versenyzők véleménye is számított

Igencsak nyomatékosan hangoztatták az online is közvetített sajtóeseményen, hogy a tervezés során a mérnököké mellett a versenyzők és a navigátorok véleményére is adtak, de még a virtuális valóságot is bevonták a folyamatba. A hatékonyság egyik kulcsát abban látják a Daciánál, hogy csak olyan karosszériaelemek kerültek fel a Sandriderre, amikre valóban szükség van, markáns szerepet töltenek be az aerodinamikában – magyarán: mellőztek mindenféle sallangot.

Az pedig, hogy valóban figyelembe vették versenyzőik visszajelzéseit, olyan egyszerű, de annál zseniálisabb megoldásokban köszönt vissza, mint az autó oldalára erősített mágneses lemezek, amik azt akadályozzák meg, hogy elguruljanak a csavarok, ha esetleg szerelni kell az autót – és ha már szerelés: a pótkerekeket és a szerszámokat is úgy helyezték el, hogy azokhoz könnyebben hozzá lehessen férni.

Hasonlóan elmés találmány a moduláris műszerfal, amin a versenyzők kényük-kedvük szerint variálhatják az elemek elrendezését. Egy másik fejlesztésére pedig szabadalmat is benyújtott a Dacia: a karosszériát egy olyan, pigmentekből álló bevonattal látták el, ami az infravörös sugarakat visszaverve segít alacsonyan tartani a vezetőkabin hőmérsékletét.

Már most egyre jobb, és még környezetbarát is

A felesleges elemek elhagyása mellett szerepet játszott az is a súlycsökkentésben, hogy egy könnyebb csővázra építették a Sandridert, ami ezeknek köszönhetően 15 kilogrammal nyom kevesebbet a korábbi prototípusokhoz képest. Emellett 10 százalékkal sikerült csökkenteni a légellenállást, ami jó hír az üzemanyagfogyasztásra nézve, a felhajtóerő pedig 40 százalékkal alacsonyabb, mint a riválisok esetében, ami pedig a dűnéken jelenthet majd előnyt.

Egyébként az Aramco szintetikus üzemanyagára esküsznek a Daciánál, mint egyszerű és megfizethető alternatívára, így csökkentve a környezetre gyakorolt terhelést. A „boszorkánykonyha” titka abban rejlik, hogy a szintetikus üzemanyagok a megújuló hidrogén a leválasztott szén-dioxiddal kombinálják, ami összességében alacsonyabb károsanyag-kibocsátását eredményez úgy, hogy közben a mai motorokkal teljesen kompatibilis a technológia.

A Dacia csúcskategóriás tereprali-autójának hajtását egy 3,0 literes, biturbós V6-os motor biztosítja, direkt befecskendezéssel, ami a Renault és a Nissan együttműködéséből született meg. A hatgangos szekvenciális váltóval szerelt Sandrider teljesítménye 360 lóerő, mellé pedig 539 Nm-es forgatónyomaték párosul. Az Ultimate T1+ szabványnak megfelelően megépített technika 4140 mm hosszú, 2290 mm széles és 1810 mm hosszú. A tengelytávja 3000 mm, az első és hátsó túlnyúlása pedig 590, illetve 550 mm.

Még idén harcba száll a Dacia

Teljesen nyilvánvaló, hogy a Dacia szeme előtt már a 2025-ös Dakar-rali lebeg, de természetesen nem kockáztatja meg, hogy az legyen a Sandrider első éles bevetése. Ezért – a nyári teszteket követően – még idén októberben, a tereprali-vb marokkói állomásán sor kerül a hivatalos bemutatkozásra. A Dacia Sandriders tehát három párost vonultat fel, és már azt is bejelentették, hogy Loeb mellé Fabian Lurquint ültetik be, míg Gutiérrez társa Pablo Moreno Huete lesz.