Felemásra értékelhető a Bahrain Raid Xtreme és a Prodrive bemutatkozása a Dakaron: a januárban megrendezett terepraliversenyen Sébastien Loeb annyi defektet kapott, hogy célba sem ért, miután a lengőkarja is eltört, míg Nani Roma ötödik lett. Jövőre szépítene a mérlegen a bahreini együttes, ezt hangzatos látványtervekkel alátámasztva beharangozta a BRX-T1+ érkezését.

Már leendő utcai projektjük kapcsán is elhintették, de most is utaltak rá, hogy a múlt hibáiból tanulva fejlesztik tovább a modellt. Mindenekelőtt 37 hüvelykes abroncsokat kap, leváltva az idén használt 32 hüvelykeseket. A szabályváltozások így lehetővé teszik, hogy 28-ról 35 centiméteresre növeljék a futómű rugóútját. Nő az autó szélessége is, jövőre már 2,3 méteres lesz.

Szükségessé vált az átalakítások miatt, hogy hozzányúljanak a hajtáslánchoz, a felfüggesztéshez, illetve a komplett karosszériához is. A módosításoktól azt remélik a Prodrive-nál, hogy jövőre az ötödik hely helyett akár a győzelmet is célba veheti Szaúd-Arábiában, üdvözölve a szabályváltozásokat.

T1-esével a BRX utoljára a múlt héten versenyzett, a Baja Aragónon állt vele rajthoz, ahol a tizenegyből nyolc szakaszon is megfutotta a legjobb időt. Ami pedig a Hunter T1+-t illeti, már zajlik az első példány gyártása az Egyesült Királyságban, tesztelését szeptemberben kezdik majd meg.

Néhány nappal ezelőtt az Audi jelentette be, hogy egy 680 lóerős, elektromos meghajtású technikával hódítaná meg az elsőséget 2022 januárjában.