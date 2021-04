A sivatag Ferrarija-címre törne következő projektjével a Dakar-ralin idén bemutatkozó Prodrive csapata. A szuperautó alapját értelemszerűen a januári megmérettetésen is használt BRX-T1 adná, és ahogyan azt is, a komoly tapasztalattal rendelkező, korábban Aston Martinok, Fordok és Jaguarok tervezésében is közreműködő Ian Callum tervezné – írja az Autocar.

Egy módosított, 3,5 literes motor hajtaná az utcai használatra tervezett Prodrive-ot: a V6-os ikerturbós hajtáslánc teljesítményére 500 lóerő számolnak, vagyis a várhatóan Hunter néven futó autó mintegy 100 lóerővel erősebb lenne a versenyváltozatnál.

David Richards alapító és vezérigazgató „szofisztikált erőátvitelről” beszélt, de hogy a hatsebességes szekvenciális sebességváltót takarja-e, nem derült ki. Szintén homály fedi, hogy a Hunter szerkezete a BRX-T1-ével megegyező lesz-e. (Utóbbi esetben szénszálas karosszériaelemekkel burkolt acél csővázak alkotják a karosszériát.)

Arra is kitért, hogy az új autó szélesebb lesz az elődjénél, ez pedig a Dakaron elszenvedett kudarcukra vezethető vissza, mivel hátrány volt a kisméretű gumiabroncsok használata. Sébastien Loeb annyi defektet kapott, hogy célba sem ért, míg Nani Roma – a csapat meglátása szerint értékes tapasztalatokat szerezve – ötödik lett.

Mélyen a zsebébe kell nyúlnia azonban annak, akinek a Hunter lesz a következő álomautója: 1 millió fontba, tehát körülbelül 425 millió forintba fog kerülni. Ehhez már csak Richards kedvcsináló monológját tudjuk hozzáfűzni: „Képzeljen el egy közúti autót, amely 160 km/órás sebességgel szeli át a homokdűnéket – és mindezt 480 kilométer hosszan, a nagy üzemanyagtankjának köszönhetően. Nagyon izgalmas lesz.”