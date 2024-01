Továbbra is fenntartja a tervét a kormány, hogy a B kategóriás jogosítvány megszerzésének szinte teljes költségét megtérítenék a középiskolásoknak és az állami szakképző intézményekben tanulóknak. Még 2023-ban, augusztus elején jelentették be az ötletet. Az erről szóló törvény ősztől életbe léphet, de a részleteket még nem dolgozták ki. Mindez az után derült ki, hogy az egyik kereskedelmi televízió most rákérdezett, hogyan áll a tervezet.

Az ősszel induló tanévtől ingyenessé válhat a jogosítványszerzéshez szükséges képzés a középiskolákban és a szakképző intézményekben tanuló diákok számára. A részletszabályok kidolgozása folyamatban van”

– írta az RTL kérdésére az Igazságügyi Minisztérium.

A késlekedés azért problémás, mert a rendelkezés az autósiskolákat is érinti: az ingyenes jogosítványszerzés bevételkiesést okozhat nekik, mert aki teheti, kivárja azt az időszakot, amikor megkaphatja a támogatást. Az RTL információi szerint már most is van olyan város, amelynek egyik autósiskolájába régóta nem jelentkeztek tanulók.

A jogosítványszerzés ára egyénenként változó, a végösszeg átlagosan háromszázezer és egymillió forint között mozog. Egyelőre azt sem lehet tudni, hogy a kormány a pótórák számától függetlenül kifizeti-e a jogosítványszerzés teljes összegét.