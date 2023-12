Vádat emeltek egy 33 éves férfival szemben, aki a javításra átvett vagy bérelt autók a tulajdonosok tudta nélkül eladta, ezzel összesen csaknem 50 millió forintnyi kárt okozva.

Magát szerelőnek kiadva a vádlott még tavaly 21 kocsit vett át a sértettektől: nekik jellemzően javítást, valamint műszaki vizsgára felkészítést ígért, és ezek költségeire hivatkozva kért, illetve kapott pénzt – továbbá több autót bérbe vett. A legtöbb esetben eleve csalás szándékával szerezte meg az autókat, így az elvállalt javításokat nem végezte el, de az átvett összegeket sem fizette vissza.

A rendőrség korábbi felvétele az ügy kapcsán:

a videó a hirdetés után indul

Az átvett járművek közül összesen 17-et értékesített. Olyan is előfordult, hogy többszöri felszólításra végül visszaadta az autót, azonban abból előtte több alkatrészt kiszerelt. A férfi gépkocsik külföldi megvásárlásának vagy belföldi beszerzésének ürügyén is csalt ki pénzt az átvert ügyfelektől, az ígéret persze valótlan volt. Egy alkalommal egy lízingelt autót is eladott anélkül, hogy erről a lízingcég tudott volna.

A több tízmilliós összeg nagyobb része megtérült, a járművek többségét pedig lefoglalták.

A rendőrség korábbi beszámolója szerint a férfi idén januárban önként ment a zuglói kapitányságra, miután körözték, majd beismerő vallomást tett.

A férfit 17 rendbeli üzletszerűen elkövetett csalással, kétrendbeli sikkasztással és hamis magánokiratok felhasználásával vádolják. Az ügyészség letöltendő börtönbüntetés, pénzbüntetés és vagyonelkobzás kiszabását indítványozta, valamint azt, hogy a korábban, más ügyben kiszabott felfüggesztett börtönbüntetését is hajtsák végre.