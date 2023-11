„Ez mindenünk, ami van, és mostantól a tiétek is” – így vezette fel a közösségi oldalán Elon Musk, hogy a Tesla egyik első modellje, a Roadster minden dokumentációját nyilvánosságra hozta, amihez így bárki hozzáférhet.

All design & engineering of the original @Tesla Roadster is now fully open source.

Whatever we have, you now have.https://t.co/5d10soAYr8

— Elon Musk (@elonmusk) November 22, 2023