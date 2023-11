Az idei év eddigi legnagyobb havi forgalmát könyvelhette el októberben a hazai használtautó-piac: a DataHouse előzetes adatai szerint 73 700 autó cserélt gazdát az elmúlt hónapban, ami 8,1 százalékkal haladja meg a tavaly októberi szintet.

Míg 2023 első félévében az adásvételek száma gyakorlatilag végig elmaradt az előző év hasonló időszakának adataitól, júliustól a piac már felülteljesítő volt 2022 azonos időszakához képest, így megnőtt az esély a tavalyi csúcs megdöntésére is.

A Jóautók.hu közleménye szerint egyelőre korai trendfordulóról beszélni, mert korábban is rendszeresen előfordult, hogy egy-egy hónap számottevő, egyszeri forgalomnövekedést produkált. A piacon továbbra is jelen vannak olyan, a keresletet visszafogó tényezők, mint a lakosság jövedelmi helyzete, a csak lassan csökkenő kamatkörnyezet, illetve az újautó-piac továbbra is visszafogott teljesítménye.

Amennyiben idén nem lesz újabb visszaesés, az idei átírások száma néhány ezerrel így is meghaladhatja a tavaly beállított 825 ezres rekordértéket.

Miközben a használtautó-piacon 2023 első tíz hónapjában gazdát cserélt 689 900 személyautó mennyisége 1,6 százalékkal maradt el az előző év hasonló időszakában regisztrált 701 ezres értéktől, az importált használt autók száma ugyanebben a periódusban 89 300 darab volt, ami 18 százalékkal múlja alul az egy évvel korábban mért 108 900-as értéket.