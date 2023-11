A Crossover és a Sport modellek után itt a Toyota Crown Sedan, avagy csak simán Crown, hiszen tizenöt generáción át a szedán volt az egyetlen karosszériaforma, amely mellett végig kitartott a Toyota.

Ehhez képest persze az új Crown már nem lépcsős hátú, viszont csomagtartója ugyanúgy elkülönül az utastértől, mint a Crown Crossoveré. Könnyű felismerni vonalaiban a Toyota Mirait, és valóban, ugyanarra a GA-L padlólemezre épülnek, sőt, a Mirai hidrogén üzemanyagcellás hajtáslánca módosítások nélkül került át a Crownba.

Az újonc azonban hosszabb, magasabb és szélesebb, nyomtávja és tengelytávjai is nagyobbak, továbbá valamivel nehezebb is, ami ezek után nem is meglepő.

A lamellás hűtőmaszk egészen addig exkluzívnak és erőteljesnek hat, amíg fel nem ismerjük benne a Citroën hasonló megoldását – ha jönne Európába a Crown Sedan, érdemes volna talán egy másik rácsot szerelni rá. De hát nem jön, legalábbis a Toyota eddig nem említette, hogy ilyen tervei volnának.

Az utastérben sokkal elegánsabb, gazdagabb a berendezés a Mirai szerelvényeinél. Belül kétféle színvilág, kívül hat különböző karosszériaszín, valamint kétféle (krómozott vagy fekete) díszítőelemek kérhetők. A Crown sofőrös autónak készült, ezért állítható dőlésszögű hátsó ülések, adaptív felfüggesztés, továbbá rendelhető párnák és egyéb komfort-tartozékok is elérhetők hozzá.

Klasszikustól nem szégyen átemelni A Crown Sedan hidrogénes hajtáslánca minden részletében megegyezik a Toyota Mirai azonos komponensével: a 330 cellából álló FCB130 tüzelőanyagcella 128 kW maximális teljesítményre képes, a működéséhez szükséges hidrogént három darab, összesen 141 literes kapacitású, nagy nyomású tartályban tárolja. Kipróbáltuk a Toyotát, ami vizet bocsát ki. Itt a Mirai Vizet pufog ki, lényegében nincs benne kritikusan… A 3KM típusú egyenáramú szinkron villanymotor legnagyobb teljesítménye 134 kW (182 LE) 6940/perc fordulatszámon, a maximális forgatónyomaték 300 Nm, amely 0-3267/perc fordulatszám-tartományban áll rendelkezésre. A rendszernek része még a 84 cellából álló lítium-ion akkumulátor. A hatótávolság a japán norma szerint 820 kilométer. A tüzelőanyagcellás rendszer nagyteljesítményű generátorként is használható: a Japánban forgalmazott akkumulátoros elektromos és plug-in hibrid modellekhez hasonlóan a Crown Sedanról is üzemeltethető akár egy egész háztartás.

Ha valaki az előremutató hajtáslánc-technológia demonstrálásánál többre értékeli a problémamentes használhatóságot (egész Japánban 163 nyilvános H2-töltő állomás található, ami Európához képest fantasztikus, de a mindennapi felhasználáshoz azért még mindig kevés), full hibrid hajtáslánccal is megrendelheti a Crown Sedant.

Ez is egy vadonatúj konfiguráció egyébként: a jól ismert 2,5 literes, 185 lóerős benzinmotorhoz a Lexus LS500h multi stage hybrid rendszerének kisebb benzinmotorra adaptált változatát társítják. Ez egy lépcsőzetes váltásokat szimuláló erőáttétel, így az autó úgy vezethető, mintha sokfokozatú automata váltó dolgozna benne.