A 2023-as év első nyolc hónapját figyelembe véve, év-év alapon csökkent az új autók forgalomba helyezése itthon, miközben az uniós országok többségében rendre két számjegyű százalékos növekedések voltak. A magyar újautó-piac ez idáig az európai trendekkel ellentétesen mozgott: a tavaly őszi energiaválság, az autóárak emelkedése, valamint a hitelkamatok emelkedése miatt 2023 első nyolc hónapjában a 2022-es szintnél is alacsonyabb kereslet jellemezte, amit a használtautó-piac se tudott érdemben kompenzálni a kereslethez képest kisebb, külföldről behozott járműállomány miatt. Idén ősztől kezdődően ugyanakkor már fokozatos fellendülésre számítanak a hazai kereskedők is.

Ilyen turbulens környezetben felértékelődnek a vásárlói preferenciák, ezért a Használtautó.hu a GKID-vel közösen kutatást készített 2023 szeptemberében. A 18 év feletti, internetező magyar lakosság körében készült CAWI, azaz online kérdőíves adatfelvétel nem, kor és lakóhelytípus tekintetében reprezentatívnak számít.

A megkérdezettek 64 százaléka olyan háztartásban él, amely rendelkezik autóval. Ezekben a háztartásokban 39 százalékbanban egy darab található, míg a háztartások 21 százalékában kettő, négy százalékában három darab autó van. Az autótulajdonosok 51 százaléka 16 éves, vagy annál is régebbi gyártású autót használ, így a gépjárművek átlagos kora Magyarországon 14,5 évre tehető. A jelenlegi autójukat 65 százalékban belföldön és használtan vásárolták a magyarok, 22 százalék vette újonnan. 37 százalékos aránnyal a legjellemzőbb vételár 1-3 millió forint között volt. A saját autóval rendelkezők leginkább benzines autót használnak, dízelt feleannyian, a hibrid hajtásúak aránya pedig jelenleg 6 százalékra tehető.

A piaci és gazdasági helyzet nagy mértékben befolyásolja az autózási szokásokat, és noha jelenleg ez a hatás tízből négy háztartásban jelenik meg, a közeljövőben a háztartások további 44 százalékát érintheti a mindennapos autóhasználatban. A közlekedési alternatívák közül legtöbben (40%) tömegközlekedésre váltanának, de a válaszadók a rövidebb távokat akár gyalog (35%) vagy kerékpárral (26%) is szívesen megtennék.

A legfőbb tényezők közül leginkább a magas infláció (36%), a magas üzemanyagárak (33%), valamint az autó fenntartási költségeinek növekedése befolyásolhatja (30%) az autóvásárlási és -eladási terveket. A gépjárművek karbantartására eközben Magyarországon éves szinten jellemzően 50-250 ezer forintot költenek, de a tulajdonosok többsége a megfelelő gumiabroncsok használatára és a közlekedésbiztonságra is odafigyel: 66 százalékuk korábban is cserélt szezonálisan gumit, és ezt idén is így tervezi.

A megkérdezettek tíz százaléka tervez egy éven belül autót vásárolni. Ezen válaszadói kör tíz százaléka új, 72 százaléka használt, 16 százaléka pedig új vagy használt autó vásárlását tervezi. A vásárlást tervezők nagy része (34%) az 1-3 millió forintos kategóriában keresn autót, míg az átlagos vételár várhatóan 3,8 millió forint körül alakul – legnagyobb értékben a 60 év felettiek és a budapestiek terveznek autót venni.

Az autóval rendelkezők 82 százaléka minimum öt évet vár az autó cseréjével, a többség (41%) 5-10 évente váltja le aktuálisan használt kocsiját. Az autótulajdonosok további közel ötöde 2-5 évente cseréli járművét. Jelenleg a saját autóval rendelkezők 13 százaléka tervezi, hogy a közeljövőben eladja autóját. Közel 80 százalékuk 3 millió forint, vagy az alatti értékű autót szeretne eladni.