Az elmúlt hónapokban minden a Mustang körül forgott a Ford háza táján – bemutatták új versenyautóikat, valamint egy közúti használatra szánt, rendkívül kiélezett változatot, a GTD-t.

Naivitás volna azt gondolni, hogy az utóbbi kedvező fogadtatása miatt mutatta most be szabadon beépíthető tuningcsomagját a Ford, hiszen egy ilyen rendszer kifejlesztése nem hetekben mérhető munka, az viszont nagyon is elképzelhető, hogy a GTD sikerétől tette függővé a pakk bevezetésének időzítését a gyártó.

A Mustang GT ötliteres, nyolchengeres motorjához tervezett készlet a kompresszor mellett speciális, kétlépcsős köztes töltőlevegő-hűtőt, megnövelt kapacitású hűtőrendszert, nagyobb átáramlásra méretezett, módosított befecskendezőket és közös nyomócsövet, nagyobb szívórendszert és fojtószelepeket, kisebb ellenállású légszűrőket, valamint értelemszerűen új vezérlőszoftvert tartalmaz.

A csomag kézi és automata sebességváltóhoz egyaránt társítható, a segítségével elérhető maximális teljesítmény „legalább 800 lóerő”.

Ez azonban csak a kezdet: idővel a versenyautó-alapként szolgáló Mustang Dark Horse is kap egy hasonló kompresszorcsomagot, erről azonban még célértékeket sem közölt a Ford.

A motortuning mellé egyébként módosított féltengelyeket, valamint utcai használatra engedélyezett ültetőszettet is kínál a Ford – ezeket, akárcsak az 127 mm-es végcsövekkel szerelt, egyedi kipufogórendszert, a Mustang FP800S csomag elemeként lehet majd megvásárolni. A cikkünkben szereplő fényképeken az azonos nevű Ford Mustang FP800S tanulmányautó látható.