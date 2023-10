Szombaton átadták a 83-as főút Pápát Győrrel összekötő, kétszer kétsávos szakaszát, ahol Orbán Viktor is megmutatta magát, sőt beszédet is mondott, sőt ő volt az első, aki végigmehetett az 36 kilométeres új szakaszon. Elvitte magával Lázár Jánost is (építési és közlekedési miniszter), aki szemfüles utasnak bizonyult: tetten érte Orbánt, ahogy gyorshajtásba “hajszolja” a közutasok egyik szervízautóját.

A forgalomnak természetesen még nem volt átadva az út, a két politikuson kívül más nem közlekedett rajta.

2000 kilométernyi új utat építettek, melyből 1300 „ilyen és ehhez hasonló”, 700 km pedig „gyorsforgalmi út, vagyis autóút és autópálya” – ismertette utazás közben a közlekedési miniszter. Mint mondta: eddig 50 perc volt Győr és Pápa, ám az 110 milliárdból készült beruházást követően csak 25 perc lesz.