Jön a végső harc a fény és a sötétség között

A jelenlegi, hatodik generációs Camaro a legendás sportautó utolsó olyan szériája, amelyet belső égésű motorral gyárt a Chevrolet. Hogy hogyan tovább – azaz, hogy hibrid, esetleg tisztán elektromos modellként folytatja a Camaro, vagy egyszerűen félresöprik, mint egy letűnőfélben lévő kor képviselőjét, ma még nem tudni. A Hennessey mindenesetre már gyászol – és mint a legtöbb művész, ők is egy nagyszerű alkotásba öntötték bele a fájdalmukat.

A Hennessey Exorcist Camaro ZL1 Final Edition neve beszédes, ha tudjuk, mit olvassunk ki belőle. Final Edition, hiszen nincs tovább, ZL1, mint a Camaro létező legkeményebb gyári kivitele, és Exorcist, aminek a megértéséhez 2017-ig kell visszamennünk. Ekkor mutatta be a Hennessey az eredeti Exorcist (azaz ördögűző) modelljét, amellyel stílusosan a Dodge Challenger SRT Demon ellen akarta felvenni a harcot.

Később további ördögűzők is születtek, a mostani viszont minden jel szerint fajtájának utolsó példánya lesz. Ezért – no meg azért, mert időközben a Demon is új erőre kapott – mindent beleadott a Hennessey.

A 6,2 literes V8-as blokkot a gyárinál nagyobb kompresszorral, szabad áramlású légbeömlőkkel, módosított üzemanyag-szállító rendszerrel szerelték fel. Újak a hengerfejek, a vezérműtengelyek, a szelepek és szeleprugók. Feljavították a hűtést, átépítették a kipufogórendszert. Végezetül vadonatúj vezérlő szoftvert is kapott a motor. Az eredmény kerek 1000 lóerő és 1310 Nm. Az autó 2,1 mp alatt gyorsul nulláról 96 km/órára, a negyed mérföldet 9,57 mp alatt futja meg, végsebessége 349 km/óra.

Mivel a Camaro 57 évvel ezelőtt kezdte meg pályafutását, az Exorcist Final Editionből pont ennyi darab készül. Az exkluzivitásról a motorblokkra szerelt, sorszámozott plakett, valamint az utasteret díszítő grafika tanúskodik. Ha érdekel az ára, fel kell venned a kapcsolatot a Hennessey-vel. Ha pedig megnéznéd, ahogy tesztpályán száguld, és fékpadon vonaglik az Exorcist, kattints ide!