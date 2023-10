Már a Hondának is van nagy elektromos SUV-ja (csak épp nem Honda)

A General Motors Ultium elektromos padlólemezére épülő, felsőkategóriás elektromos szabadidőjárművet mutatott be a Honda. A Prologue így a Cadillac Lyriq, a Chevy Blazer EV rokona, ám annak fényében, hogy elektromos újdonságát kizárólag Észak-Amerikában tervezi forgalmazni a Honda, ennek inkább elméleti jelentősége van.

4877 x 1989 x 1643 mm; 3094 tengelytáv; 1679 / 1684 nyomtáv

Az elöl-hátul többlengőkaros felfüggesztéssel szerelt, első- vagy összkerékhajtású Prologue formatervét a Honda neo-robusztusként jellemzi. Ezzel talán arra céloztak, hogy miközben faxni nélküli, klasszikus SUV-os vonalakat rajzoltak az autónak, arra ügyeltek, hogy minél áramvonalasabb legyen a forma. Akárhogy is, a Prologue nyomokban annak ellenére emlékeztet a nála fél mérettel kisebb e:Ny1-re, hogy a két modell soha nem fog találkozni egymással. Kár, mert a 309 centiméteres tengelytáv rendkívüli helykínálatot ígér, és mivel a Prologue a CR-V-nél is hosszabb és szélesebb (nagyjából 20, illetve 13 centiméterrel,) annak az eladásait sem zavarná.

A vezető előtt 11 colos digitális műszeregység, középen kéztámaszos (így menet közben kisebb koncentrációval, ezért biztonságosabban) használható 11,3 colos érintőképernyő helyezkedik el, ezek kialakítása és elrendezése ugyanúgy igazodik a Honda globális stílusához, mint az alattuk húzódó, vékony szerelvényfal. Felszereltségtől függően head-up kijelzőt is kínál a Prologue.

Az irányváltó kapcsolót a kormányoszlopra szerelték, így felszabadult a padlókonzol, amit az elektromos autóknál szokásos módon kétszintes tárolóként alakítottak ki – a széles felületen elfér egymás mellett két okostelefon, a pohártartókban két 1 literes palack. Alapfelszerelés a vezeték nélküli okostelefontöltő, amelyet helytakarékosan, függőlegesen alakítottak ki. A padlókonzolon elöl is, hátul is kettő-kettő USB C töltő csatlakozót helyeztek el.

A csomagtartó alaphelyzetben 713 literes, a második üléssor szabályozható dőlésszögű háttámláit síkba fektetve 1634 litert kapunk, a rakodást érintés nélkül nyitható, motoros csomagtérajtó segíti.

Manapság nem lehet új autót modern technológiai tartalom nélkül bemutatni. A Prologue az Accord után másodikként kapott a Honda kínálatában integrált Google okosságokat – hangvezérelt asszisztenst, Google térképet, illetve a Google szoftveráruházból letölthető, további tartalmakat. És igen, az autó saját szoftverjei is vezeték nélküli kapcsolaton keresztül frissíthetők.

Az Android és Apple telefonok egyaránt vezeték nélküli kapcsolaton keresztül csatlakoztathatók. Ha töltőpontot programozunk be a Google térképbe, a rendszer úgy intézi, hogy mire odaérünk, pont optimális hőmérsékletű legyen az akkumulátor a gyors és hatékony töltéshez.

Szintén márkaszintű újdonság a hátulsó keresztirányú forgalmat észlelő vészfékrendszer, ami nem engedi, hogy kitolassunk egy jármű útjába; a hátratekintő gyalogosfelismerő rendszer, ami ugyanez, csak a gázolást előzi meg; valamint a holttéri elkormányzási asszisztens, ami a kockázatos sávváltásoktól kímél meg.

Ami a hajtáslánc paramétereit illeti, a Honda egyelőre csak a drágább, összkerékhajtású variáns alapértékeit közölte: ez 292 lóerőt és 452 Nm-t tud összesítésben. Lesz egy elsőkerék-hajtású, egymotoros variáns is. Az akkucsomag 85 kWh kapacitású, tölteni akár 155 kW-tal lehet. 10 perc alatt 110 kilométerre elegendő energiát tud felvenni a rendszer.

A Honda világszinten 2050-re teljes mértékben szénsemlegessé kívánja tenni minden típusát és összes vállalati tevékenységeit. A cég 2030-ra harminc új villanyautót vezet be globális piacain, ezekből évi kétmillió darabot szeretne eladni. A 2024-től kapható Prologue után egy évvel, 2025-ben érkezik a Honda saját fejlesztésű, szintén nagyméretű elektromos típusa is – hogy ez szintén csak észak-amerikai modell lesz-e, vagy Európa is kap belőle, ma még nem tudni.