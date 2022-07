Sportverzióval érkezik a Chevrolet elektromos szabadidőjárműve

Akár 510 kilométert megy egy feltöltéssel, és minden elképzelhető hajtásképlettel rendelhető a Chevrolet kompakt crossoverének, a Blazernek az elektromos átirata, amelyből nem csak nagyon sportos változat készül majd, hanem speciális rendőrségi verzió is.

Maximálisan kihasználja a legendás típusaiban rejlő lehetőségeket a Chevrolet: miután két éve visszahozta a gyártásba a Blazer nevet, most bemutatta az elektromos Blazert, amelynek azonban műszakilag semmi köze a benzinmotoros crossoverhez. Az újdonság ugyanis a General Motors Ultium padlólemezére épül, és csak stílusjegyeiben közösködik a korábbi modellel.

Míg az utóbbi övvonala és tetővonala egyaránt nyílegyenes, az elektromos verzió ívek sokaságát alkalmazva rajzol ki modern, ha nem is teljesen egyedi formát. Még az orr kialakítása sem azonos, az összhatás azonban kellően hasonló, így kevesen lesznek, akik fennakadnak a névazonosságon (sokkal kevesebben, mint akik sérelmezték, hogy az egykori hard core terepjáró Blazert önhordó karosszériás soft crossoverként hozta vissza a Chevrolet.)

A gyártó szerint egyébként a Camaro és a Corvette sportkupék formai jegyeit is felfedezhetjük az elektromos Blazeren. Nem alaptalanul erőlteti a sportautós párhuzamokat a Chevrolet, hiszen a Blazer EV a márka első olyan villanyautója, amely SS (szupersport) kivitelben is megrendelhető lesz. Ez az egyetlen verzió, amelynek már most közölték a hozzávetőleges (előzetes) teljesítményadatait: az összkerékhajtású modell akár 565 lóerőt és 879 Nm-t képes leadni, ami gyári becslések szerint négy másodperc körüli gyorsulásra elég 0-100 km/óra sebességre.

Szintén előzetes adat a Chevy Blazer EV SS 467 kilométeres hatótávolsága. A többi verzió első-, hátsó- vagy összkerékhajtással lesz elérhető, az elméleti hatótávolság 397 és 515 kilométer körül alakul. Lesz egy speciális rendőrségi változat is – ez a Chevrolet szabadidőjárműveinél bevett szokás -, ám erről csupán egy suta grafikát közöltek, valamint annyit, hogy az SS modellre épül (de azzal ellentétben akár hátsókerék-hajtással is megrendelhető), azaz nagy akkumulátort és nagy motorteljesítményt kínál, az első fékeket a Brembótól kapja.

Mindegyik kivitelnél azonos a 11,5 kW-os fedélzeti váltóáramú töltő, míg az egyenáramú gyorstöltést hajtáslánctól függetlenül 190 kW-ig támogatják. Ez azt jelenti, hogy 10 perc alatt hozzávetőlegesen 125 kilométerre elegendő energiát vehet magához az autó. Mivel az Ultium architektúra támogatja a vezeték nélküli szoftverfrissítést, nem csak a fedélzeti szolgáltatások köre bővíthető a későbbiekben, de akár a töltési paraméterek is javíthatók.

Az utastérben hatalmas, 17,7 colos érintőképernyő nyűgözi le az utasokat, míg a vezető a Super Cruise félautonóm funkciónak örvendhet, amely bizonyos útszakaszokon képes önállóan elvezetni az autót. Motorindítógomb nincs: ha beszálltunk, elég rátaposni a fékre, D-be húzni a filigrán irányváltó kart, és már indulhatunk is. A kormánykerék mögötti váltófülek valójában a regeneratív fékerő szabályozására szolgálnak: ez bevett szokás a General Motors villanyautóinál. A Blazer EV támogatja az egypedálos vezetést, azaz a gázpedál felengedésekor álló helyzetig tud lassítani a villanymotorok segítségével.

Különlegesen a turbinaszerű légbeömlők, a sportos verziók alul vágott aljú kormányt, valamint 21-22 colos keréktárcsákat kapnak. A belépő modell kerekei 19 colosak. A helykínálat a hatalmas tengelytávnak köszönhetően tágasnak ígérkezik, de a tervezők nem erőltették a három üléssoros kialakítást.

A modellt 2023 nyarán kezdi forgalmazni a Chevrolet, jelenlegi ismereteink szerint csak Észak-Amerikában. Az induló ár 45 ezer dollár körül alakul, az SS portverzióért 50 százalékkal többet kell majd fizetni.

Ha videón is megnéznéd a Chevrolet Blazer EV-t, kattints ide!