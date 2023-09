Minél többet használod, annál takarékosabb ez az autó

Érthetetlen, hogy miközben világszerte soha nem látott magasságokba emelkedik a fosszilis üzemanyagok ára, a Lexus miért nem domborította ki erőteljesebben a Predictive Efficiency Assistant technológia előnyeit az új generációs NX crossover bevezetése során.

Pedig egyszerű, és – legalábbis elméletben – valóban hatékony rendszerről van szó. Az üzemanyag-fogyasztást előrelátó módon csökkentő vezetői segédlet első körben kiismeri a vezető szokásait, és a gyakran választott útvonalakon megtanulja, hogy hol lehet fékezésre és hol gyorsításra számítani.

Az előbbi pontokon úgy állítja be a regeneratív fékrendszert, hogy az már gázelvételkor maximális hatásfokkal töltsön vissza az akkuba, az utóbbiakra pedig az akkumulátor feltöltésével készül rá.

A rendszer a navigációs térképadatokat is ismeri, illetve azokkal is számol (pl. gázelvétel kereszteződés előtt, gyorsítás autópálya-felhajtónál), az új generációs, részletesebb térképinformációk pedig a domborzati viszonyok azonosítását is lehetővé teszik: az emelkedők és a lejtők ismeretében átgondoltabban tudja beosztani az erőforrásokat.

Ez még nem minden, a rendszer ugyanis a modern, hálózatba kapcsolt navigációs szolgáltatások valós idejű információit is felhasználja: különösen a plug-in hibrid hajtáslánccal szerelt modelleknél fontos például, hogy amennyiben a tervezett útvonalon torlódást észlel, lehetőleg feltöltött akkumulátorral érkezzen meg oda, hogy benzinmotorját minél hosszabban leállítva tarthassa a dugóban.

A technológia nem modell-, hanem szoftverfüggő: a Lexus Link Pro Navigation fedélzeti infotainment rendszeren bevezetett megoldás a jövőben várhatóan más típusokon is elérhetővé válik majd.