A jelenlegi modellnél 43 milliméterrel hosszabb: 4912 mm-es lesz a Škoda Superb soron következő, negyedik kiadása. A hatalmas autó az eddig 1469 helyett 1481 mm magas lesz, és ezt a növekményt majdnem teljes egészében az utasok kényelmére fordítják: elöl 11, hátul 6 milliméterrel nő a fejtér.

Újabb óriási Škoda érkezik 1 /18 Fotó megosztása: 2 /18 Fotó megosztása: 3 /18 Fotó megosztása: 5 /18 Fotó megosztása: 6 /18 Fotó megosztása: 7 /18 Fotó megosztása: 9 /18 Fotó megosztása: 10 /18 Fotó megosztása: 11 /18 Fotó megosztása: 13 /18 Fotó megosztása: 14 /18 Fotó megosztása: 15 /18 Fotó megosztása: 17 /18 Fotó megosztása: 18 /18 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A csomagtartó 625 helyett 645 literes lesz. A tengelytáv (2841 mm) és a szélesség (1843 mm) nem változik, az aerodinamikai viszont igen, így a tekintélyes méretű autó 0,24-es közegellenállási együtthatóval büszkélkedhet.

A fenti adatok az ötajtós modellre vonatkoznak, amit elsőként mutat most be kémfotókon a Škoda, de persze kombi is lesz. Mindkettő a márka aktuális, sokszögekből építkező formanyelvét alkalmazza majd, módosított hűtőmaszkokkal, fényszórókkal és kilincsekkel.

Most először kerül head-up kijelző a Superbbe, a szabadon álló multimédiás érintőképernyő legnagyobb kivitelében 13 colosra nő, a váltókar pedig felköltözik a kormányoszlopra. A középkonzolon három darab, saját miniképernyővel ellátott forgó-nyomókapcsoló szolgálnak majd ki egyszerre több funkciót. A Smart Dial (intelligens tárcsa) nevű egységek 32 mm-es kijelzője mutatja majd, hogy éppen milyen rendszereket vezérlünk velük, így letisztultabb lehet a vezetői környezet. A beltéri szövetkárpitok 100 százalékban újrahasznosított műszálakból készülnek.

Szintén elsőként kap mild hibrid hajtásláncot a Superb. Az 1,5 literes, 150 lóerős belépő benzinmotort 48V-os elektromos technológia segíti, a fékenergia-visszanyerés és az időnkénti rásegítés fogyasztás-csökkenést ígér. Emellett két darab kétliteres benzinmotor (204 és 265 LE), valamint egy másfél és egy kétliteres dízelmotor (150, illetve 193 LE) alkotja a palettát. Váltó viszont csak egy lesz: minden motorhoz hétfokozatú DSG egység csatlakozik – ilyen sem volt még a Škoda történetében.