Hétvégén írt a Vezess arról, hogy több ponton változhatnak az útdíjszabásra vonatkozó szabályok, jelentősen bővülhet a fizetős útszakaszok listája is.

Elterjedt az is, hogy az autóbuszoknak jövőre nem kell matricát venniük az autópályákra, vagyis számukra könnyítést jelent a tervezet. Valójában az autóbuszok február 1-től átkerülnek az útdíjköteles járművek közé, így a teherautókhoz hasonlóan használatarányosan kell majd útdíjat fizetniük nemcsak a gyorsforgalmi, hanem a főutakon is.

Mindez jelentős változásokkal jár a személyszállítással foglalkozók számára, várhatóan növekednek majd a költségeik, illetve fedélzeti eszközt is be kell szerezniük. Az egyik legnagyobb magyar útdíjbevallási közreműködő cég, az i-Cell sajtóközleménye szerint várható azért pozitív hatás is, mert eddig sok külföldi személyszállító jármű csak azért választotta Magyarországot, mert kerülővel együtt is olcsóbb volt megvenni a matricát és korlátlanul használni a gyorsforgalmi utakat, vagy akár teljesen elkerülni az autópályákat. Ez jövőre megszűnhet.