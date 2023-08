Mire az októberben bemutatkozó BMW 5 és i5 modellek megérkeznek a piacra, az ügyfelek akár M Performance kiegészítőkkel – aerodinamikai elemekkel, utastéri tartozékokkal és futóműkomponensekkel – is megrendelhetik azokat.

Az M Performance Carbon karosszériaelemek egy része tisztán esztétikai célt szolgál, míg más idomok az aerodinamikai teljesítményt is hivatottak növelni. Az M Sport vagy M Sport Pro csomagos szedánokhoz társítható M Performance alkatrészek fényezetlen, lakkozott kivitelben kerülnek forgalomba, így szabadon gyönyörködhetünk szénszálas szerkezetükben.

Négyrészes első idomcsomag, háromrészes hátsó diffúzor, valamint M Performance Carbon Pro hátsó légterelő választható; igény szerint fényezésre előkészített légterelő is rendelhető.

A szénszálas oldalsó küszöb eleve nyúlánkabb, atletikusabb megjelenést kölcsönöz az autónak, ezt pedig az övvonalra illesztett fekete matricákkal, sötétszürke M Performance feliratos sávokkal erősíthetjük tovább. Magára a kötényre is kérhetünk fóliázást, ami lendületes, íves vonallal segít kihangsúlyozni az idom kontúrjait.

A külső kiegészítők sorát kétféle szénszálas tükörház, valamint aramidszálas antennaborítás zárja – ez utóbbi szerkezet megjelenésében hasonlít a karbon-kompozithoz, viszont nem gátolja az elektromágneses hullámok terjedését. Akinek tetszik, az üzemanyagtöltő nyílás fedelére is ragaszthat szénszálas matricát.

Az utastérben többféle kivitelben választható küszöbbetét, velúr padlószőnyegek (elöl logóval hímezve) várják az utasokat, míg a vezető számára az M Performance bőr/Alcantara kulcstok okozhat örömet.

Funkcionális kiegészítők is szerepelnek a kínálatban, így rendelhetők 19 és 21 colos keréktárcsák, utóbbiak akár kétféle árnyalatban is, akár téli vagy nyári abroncsokkal szerelve. A plusz kerékszetthez tárolótáskákat is vásárolhatunk, M Performance felirattal.

A legfontosabb kiegészítőt a végére hagytuk: ez a 21 colos kerekekhez társítható, 20 colos féktárcsákat alkalmazó fékrendszer elöl hatdugattyús alumínium féknyergeket, hátul egydugattyús nyergeket alkalmaz. A belső hűtésű, lyuggatott M Performance fékrendszer jobban bírja a hőterhelést, így extrém körülmények között – például versenypályán használva – is jelentős fékteljesítményt biztosít.