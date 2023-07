Játszóteret is ad játszós autója mellé a Ford

Egyre magasabb fokozatba kapcsol a Ford Mustang motorsportprogramja. A Mustang GT3-as versenyautó után bemutatták a GT4-est, majd most itt a Mustang Dark Horse R. Mindhárom típus alapját a Mustang Dark Horse adja, de annak nevét csak a most bemutatott modell viseli. Ez azt a benyomást keltheti, hogy a trióból ez a leginkább kezdőkre méretezett, ám ez nem így van: a Ford szerint a GT3 és a GT4 közötti rést hivatott betölteni a ma leleplezett újdonság.

Az autó számos elemében megegyezik az utcai használatra szánt Mustang Dark Horse modellel; annak 500 LE feletti csúcsteljesítményre hangolt, speciális kivitelű 5.0 V8-as motorját, hatfokozatú kézi váltóját, részlegesen önzáró hátsó Torsen-differenciálművét, valamint Brembo-fékrendszerét kapja meg.

Ezeket az alapokat kifejezetten pályahasználatra szánt tartozékokkal, alkatrészekkel és kiegészítőkkel toldják meg. Ilyenek az első és hátsó vonószemek, a megerősített emelési pontok, a fenéklemezen kialakított lekötési pontok, az FIA-homológ Recaro-vezetőülés és Sparco-versenyövek, a Sparco-gyorscsatlakozós kormánykerék, a tűzoltóberendezés, az oldalsó védőháló, az egyedi kapcsolósor, a diagnosztikai és telemetriai adatrögzítő és -kijelző egység, valamint a biztonsági üzemanyagtartály.

A hajtásláncot módosított kenési rendszerrel, hatékonyabb váltó- és differenciálmű-hűtéssel, versenykipufogóval és egyedi olajteknővel javítják fel.

Az utasteret becsövezik, állíthatók a lengéscsillapítók és a kanyarstabilizátorok, módosítható a kerékdőlés, a vázszerkezet merevségét extra hegesztési varratok fokozzák. A Brembo-fékek is extra hűtést kapnak.

Az autó 145 ezer dollártól, szűk 51 millió forinttól indul (európai forgalmazásának feltételei egyelőre nem ismertek), az első példányokat 2024 elején adják át a vevőknek. Pont időben tehát ahhoz, hogy benevezzenek az akkor induló Mustang Challenge márkakupába, amelyet Észak-Amerikában szervez a Ford Performance, kifejezetten a Mustang Dark Horse R vásárlói kedvéért.