Idén novemberben tartja világpremierjét a Škoda Superb negyedik kiadása. Most kémfotók sokaságával, valamint előzetes információkkal csinál kedvet az újonchoz a Škoda.

Megújul a legnagyobb Škoda, mutatjuk, mit fog tudni 1 /12 Fotó megosztása: 2 /12 Fotó megosztása: 3 /12 Fotó megosztása: 5 /12 Fotó megosztása: 6 /12 Fotó megosztása: 7 /12 Fotó megosztása: 9 /12 Fotó megosztása: 10 /12 Fotó megosztása: 11 /12 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Pont az álcázás miatt nem sok értelme volna a külsőről beszélni – nem is teszik a csehek, annyit azonban elárulnak, hogy a lámpatestek elöl-hátul még keskenyebb formátumúak lesznek, a LED-es fényszórók pedig két kivitelben készülnek majd, az igényesebb hatszögletű diódacsoportjaihoz színezett kristályszerű felület társul.

Az utastérben hatalmas, akár 12,9 colos érintőképernyő vár, a kezelőszervek egy részét ezen helyezik el. Kézi váltóval egyáltalán nem fogják értékesíteni a Superbet, a DSG egységek elektronikus váltókarja a kormányoszlopra költözik.

Az előzetes adatok szerint a szedán 4912, a kombi 4902 mm hosszú lesz, az előbbi 43, az utóbbi 40 mm-rel nő az elődhöz képest. A szélesség csökken, a magasság (és vele a fejtér mindkét üléssorban) nő, a tengelytáv nem változik. Az eddig is tágas csomagtartó valamivel még nagyobb (625 helyett 645, illetve 660 helyett 690 literes) lesz.

Hatféle hajtáslánccal fogják kínálni az autót, 150 és 265 lóerő között. A két 2,0 literes benzinmotor 204, illetve 265 lóerős, a két dízel 150, illetve 193 lóerős. Mind a négy belső égésű motorhoz hétfokozatú DSG csatlakozik, a nagy benzines és a nagy dízel összkerékhajtást is kap.

A 204 lóerős rendszer-teljesítményű plug-in hibrid (csak a kombihoz kérhető) akkuja 12,7 helyett 25,7 kWh kapacitású, ezzel a tisztán elektromos hatótávolság 100 kilométer fölé emelkedik. Tölteni váltóáramról akár 11 kW-tal, egyenáramról akár 50 kW-tal lehet majd. A PHEV modell 150 lóerős, 1,4-es benzinmotorja mild hibrid konfigurációban is elérhető lesz – ez a kínálat egyetlen igazi újdonsága. A plug-in hibrid DSG váltója hat, a mild hibridé hétfokozatú.

Természetesen új biztonsági rendszerek is jönnek; ezek egy részéről már beszámoltunk.

Lesz keresztirányú forgalmat felügyelő kamera, a kanyarodáskor bekövetkező ütközést elkerülő rendszer, a gyalogosok mellett a kerékpárosokat is észleli az autonóm vészfék, és 360 fokos panoráma környezeti kamerát is kapunk. Légzsákból tíz a maximum: ebben vezető oldali térdlégzsák, elülső központi légzsák, valamint két hátsó oldallégzsák is benne van.