Vasárnap délelőtt a Fővárosi Főügyészség indítványozta annak a 33 éves férfinak a letartóztatását, aki múlt hét szombaton halálos balesetet okozott az Árpád hídon: a következő harminc napot biztosan rácsok mögött tölti majd – írja a Blikk.

A lapnak adott válaszában az ügyészségi szóvivő elmagyarázta, a Budai Központi Kerületi Bíróság épületében azért döntöttek a legsúlyosabb kényszerintézkedés mellett, mert a bíróság úgy látja, fennáll a bűnismétlés veszélye.

A Blikk információi szerint a férfi teljesen összetört, és végigsírta a tárgyalását. Ugyanakkor nemcsak a rendőrségi kihallgatás során, de a bíróságon is tagadta, hogy versenyeztek volna a budapesti hídon, miközben a bekövetkezett tragédia miatt sajnálatát fejezte ki.

Korábban a Vezess is beszámolt arról, hogy az Árpád hídon a biciklis elgázolását három autó – egy Mercedes és két BMW – spontán gyorsulási versenye előzte meg. A szakértői vélemény szerint a balesetet okozó autó a baleset előtt legalább 137 km/órás sebességgel haladt, miközben ki volt kapcsolva a menetstabilizáló rendszere. Az esetről készült videó ide kattintva tekinthető meg.

A baleset okozó sofőrről a pénteki sajtótájékoztatóan azt közölte a rendőrség, hogy halálos közúti baleset gondatlan okozásával gyanúsítják – a férfi a kihallgatás során egyébként el is ismerte a felelősségét. Kiderült az is, hogy a Mercedes sofőrjének több közlekedési szabálysértés mellett volt már két anyagi káros balesete, így a jogosítványába az esetet megelőzően 13 büntetőpontot jegyeztek be.

Az Árpád hídon történtekkel kapcsolatban egy közlekedési ügyekben jártas ügyvédet is megkérdezett a Vezess, aki úgy fogalmazott, hogy amennyiben makulátlan előélete van, akár meg is úszhatja a szabadságvesztést. Ellenkező esetben viszont azon múlik az ítélet, hogy gondatlanság vagy közúti veszélyeztetés miatt ítélik-e el: