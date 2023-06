Június 19-én az M2-es autóúton egy busz sofőrje – a helyszíni nyilatkozata alapján – elnézte a sávváltást, amiből azonnal baleset lett. Rajta kívül még három autó volt érintett a szituációban, és noha személyi sérülés nem történt, az anyagi kár jelentős volt.

A Magyar Közút pont az ilyen esetek miatt kéri, hogy mindig az útra, a táblákra, a vezetésre, a forgalomban résztvevőkre és a holttérre is figyeljetek! Egy-egy baleset apróságokból is összejöhet, főleg nyáron, amikor a meleg, a hőségriadók vagy a frontok még az egészségesebb szervezetű sofőröket is próbára teszik.