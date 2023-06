Jövőre minden Opel elérhető lesz villanyautóként

Az Opel jövőre lecseréli személyautó-palettájának legöregebb tagját, a Crossland városi szabadidőjárművet; az utód pedig akkumulátoros elektromos hajtáslánccal is elérhetők lesz.

Ezzel az utolsó olyan modell is kifut az Opelnél, amelyhez nem kínálnak tisztán elektromos hajtást. Már most is kapható belső égésű motor nélkül az Opel Rocks, Corsa, Mokka és Astra, valamint a Combo Life és Zafira Life – némelyiknél választható a villanymotor, másoknál kizárólagos opció. A könnyű haszonjárművekre ugyanez igaz, a Rocks Kargótól a Combón és Vivarón át a Movanóig.

Ez ezt követő négy évben aztán fokozatosan eltűnnek a beéső égésű motorok a palettáról, míg 2028-ra kizárólag az elektromos hajtásláncok maradnak a kínálatban.

Szintén 2024-ben érkezik egyébként az Opel Vivaro személy- és áruszállító kivitelének hidrogén üzemanyagcellás változata.