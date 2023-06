Ilyen villanyautóból kellene sokkal több

A villanyautók vásárlói semmitől nem viszolyognak úgy, mint a rövid hatótávolságtól, mert tudják, hogy utána hosszú veszteglés következik, amíg feltölt az akkumulátor. Ezért a legtöbb gyártó inkább nagy akkut szerel az autójába, ami viszont nehézzé teszi a járműveket, így több energiát fogyasztanak, ezért még nagyobb akkumulátor kell beléjük, ami tovább növeli a töltési időt, ezért még nagyobb hatótávolságot kell biztosítani… igazi ördögi kör ez, amit csak vadonatúj technológiákkal lehet megtörni.

Pont egy ilyet mutatott most be az angol Nyobolt. Forradalmi akkutechnológiájuk 6 perc (igen, hat perc) alatt képes felvenni 250 kilométerre elegendő energiát, méghozzá a már ma is létező gyorstöltő hálózatokról. Ez a fejlesztők szerint több mint kétszer gyorsabb, mint a jelenleg megvásárolható leggyorsabb rendszer.

A műszaki részleteket nem közölték, azokat nyilván csak az érdeklődő autógyártókkal fogják megosztani – a technológia 2024-re gyártásra érett fázisban lesz. Mivel pedig a vállalkozást a szakma legnagyobb koponyái, komoly professzorok alapították, vélhetően nem csak rózsaszín köd, hanem valódi technológia van az állítások mögött.

Egy akku persze önmagában nehezen értelmezhető, ezért építettek köré egy pofás kis sportkocsit, méghozzá Ian Callum bevonásával. A kétüléseshez a Lotus Elise állt modellt, ám annál 100 mm-rel szélesebb, és 150 mm-rel hosszabb.

A hipergyors töltés miatt csupán egy apró, 35 kWh kapacitású akkumulátort építettek be a kupéba, amelynek tömege így másfél tonna alatt maradhatott. A laboratóriumi tesztek szerint az akkucsomag több mint 2000 gyorstöltési ciklust is képes érdemi teljesítmény- és kapacitásvesztés nélkül elviselni – ez félmillió kilométeres élettartamot jelent.

A technológia tetszőleges léptékben is alkalmazható; a töltőrendszerek fejlődésével akár egy megawattos töltési teljesítményt is elképzelhetőnek tart a fejlesztő.