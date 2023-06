A Roadpol éves ellenőrzési terve alapján Magyarország egész területén június 14. és 20. között kerül sor az „Alcohol & Drugs” elnevezésű fokozott közúti ellenőrzésre. Ahogy az elnevezés is utal rá, az egy hét során a rendőrségi akció elsősorban az ittas vagy bódult állapotban lévő járművezetők kiszűrésére irányul.

Az ittas-, és a bódult állapotban történő vezetés valamennyi európai országban kiemelt jogsértésnek számít. Az alkohol negatívan hat a vezetési képességre, szeszesital fogyasztása után nő az észlelési-, és a reakcióidő, tompulnak a reflexek, lassabban mozognak a szemet mozgató izmok. Mindez azt jelenti, hogy ittasan nehezebb a veszélyeket észlelni, feldolgozni, és azokra időben reagálni.

Fontos tudni azt is, hogy a szervezetnek időbe telik lebontania az alkoholt, így például egy esti italozás következményei gyakran még reggel is érezhetők. Ha az alkohol jelen van a szervezetben, akkor azt az alkoholszondák egyértelműen kimutatják. Így egy éjszakai alvás nem garantálja azt, hogy az esti mulatozást követő másnap reggel biztonságosan és jogszerűen volán mögé lehet ülni.

A kábítószer fogyasztás mellett történő autóvezetés sajnos egyre gyakoribb jelenség Magyarországon is. Az európai rendőrök tapasztalatai alapján a kábítószeres állapotban való járművezetés különösen a fiatal sofőröknél fordul elő. A drog hatása nehezen kiszámítható, ugyanazon fogyasztónál ugyanazon mennyiségű azonos szer is másképp tud hatni. Ráadásul az alkoholtól eltérően nem csak a fogyasztást követő órákban, hanem napokkal később is éreztethetik a hatásukat, habár nem olyan intenzíven, mint a fogyasztást követően.

Kevés szó esik róla, de a biztonságos vezetést kizáró hatása nem csak a szeszesitaloknak és a kábítószereknek lehet, hanem gyógyszereknek is (elsősorban az erősebb fájdalomcsillapítók, nyugtatók, kedélyjavítók tartoznak ebbe a körbe). A vezetéssel való összeférhetőséget az adott készítmény tájékoztatójában általában jelölik, illetve, ha valaki szokatlan bágyadtságot észlel magán új gyógyszer szedésekor, akkor tartózkodjon a vezetéstől, amíg az okot ki nem deríti, vagy a tünet el nem múlik.