Száz évre száz autót szán az Alpine

Az Alpine háza táján mindig is prioritást élvezett a Le Mans-i 24 órás: az A442-essel még győzelmet is arattak itt 1978-ban, de tíz évvel korábban az A210 is kategóriagyőzelmet ért itt el. Teljességgel hiteles tehát, amikor az Alpine jubileumi különkiadással köszönti az idén százéves futamot.

Az alapot a márka legkeményebb utcai modellje, az A110 R adja: a 300 lóerős, 1082 kilogrammos autó 3,9 mp alatt gyorsul 100 km/órára, végsebessége 285 km/óra.

A Le Mans-i különkiadás még ennél is radikálisabb kivitel: azt A110 R szénszálas alkatrészeinek listáját egy méretes karbon hátsó szárnnyal egészíti ki. A hátsó „szélvédőn”, ami valójában egy szénszálas panel, függőleges vezérsík meredezik, a Le Mans-i 24 óráson induló A480 stílusában.

Fontos újdonság az 5 százalékkal leültetett, ugyanennyivel feszesebb futómű.

A mechanikus változásokat kék-fehér színvilág kíséri: az autón dupla kék sávozás fut végig. Szintén kék csík díszíti a szénszálas keréktárcsákat. Az autó több pontján a futam hivatalos logója látható, illetve sorszámozott plakett is került a kocsikba.

Az Alpine A110 R Le Mans induló ára 140 000 euró, a modellből mindössze 100 darabot gyártanak.