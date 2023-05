Terepjárónak füllenti magát a családi autó

Már az e-Transit Courier megjelenését is felértékelte a Ford dizájnerei által megálmodott, egyedi orrkialakítás, az elektromos kisáruszállító családi kivitelét pedig további off-road stíluselemekkel tették ellenállhatatlanná.

A fényezetlen kerékív- és küszöbtoldatok mellett az összes tetőoszlop fekete, fölötte pedig fehér a tetőlemez, ami egyrészt optikailag lelapítja a magas építésű járművet, másrészt feszesebbé teszi a dizájnját. Lesznek persze egyszerűbb, egyszínűbb kivitelek, de a most közzétett fényképeken látható Active modellváltozatban tényleges méreteit és arányait meghazudtolóan sportos képet mutat magáról a típus.

Ahogy a furgon, a kisbusz is a Ford Puma padlólemezére épül, ami az előző generációs Fiestából faragott Tourneo Courier modellhez képest 44 százalékkal tágasabb (alapértelmezésben 395 helyett 570 literes) csomagtartót, valamint tágasabb váll- és fejteret jelent. A belső tér számos pontján praktikus tárolórekeszeket találunk, az orrban például, ahol a belső égésű motornak kellene lennie, egy 44 literes üreg várja a töltőkábelt és minden egyebet, ami még elfér mellette.

Az utastérben 12 colos központi érintőképernyő, okostelefon-integráció, vezeték nélküli telefontöltő felület található. A fedélzeti szoftverek vezeték nélküli kapcsolaton keresztül frissülnek. Szintén online vezérelhető egy sor funkció: mobiltelefonra lekérhetjük az akku töltöttségét, a töltés pillanatnyi státuszát; előre aktiválhatjuk a fűtést vagy hűtést; töltőpontokat iktathatunk be az útvonaltervezésbe; a távolból zárhatjuk vagy nyithatjuk az ajtókat; illetve megjeleníthetjük az autó tartózkodási helyét.

A most bemutatott elektromos modell 100 kW (136 LE) teljesítményű villanymotorjával akár egyetlen pedállal is vezethető (azaz gázelvételre beállítástól függően vehemensen lassít). A végsebesség 145 km/óra. A teljesítményt három fokozatban (normál, öko, csúszós útfelület) oszthatjuk be. Az akkumulátor töltésére 11 kW-os váltóáramú, illetve 100 kW-os egyenáramú töltő szolgál; utóbbival 10 perc alatt akár 87 kilométerre elegendő energiát vehet magához az autó, a 10-80%-os töltési ciklus pedig 35 percet vesz igénybe. Ha otthon töltünk, 5,7 óra alatt érhető el a 100%-os töltöttség.

Bár most az E-Tourneo Courierrel mutatkozott be az új modell, a villanymotoros verzió csak 2024 végén kerül gyártásba. A 125 lóerős, egyliteres benzinmotorral szerelt, hagyományos modell (hatfokozatú kézi vagy új, hétfokozatú, dupla kuplungos váltóval) ezzel szemben már idén nyártól rendelhető lesz, és még az idén megkezdik a kiszállítását.