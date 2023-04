Királynak érezhetjük magunkat ebben az autóban

Bár már tavaly novemberben bemutatták, újabb és újabb információk derülnek ki a Volvo zászlóshajójáról, az EX90-ről. Mint arról a napokban a Vezess is beszámolt, a svéd gyártó a méretes szabadidőjármű kivételes biztonsági és kapcsolódási tudása mellett újabban arra törekszik a modell kapcsán – amolyan jövőbe mutató jelleggel –, hogy ügyfeleiknek minél nagyobb kényelemben legyen részük.

Így született meg a Volvo EX90 Excellence, ami már maga a tökéletesség, mint azt a neve is mutatja – a továbbfejlesztett változatot a Sanghaji Autószalonon mutatták be. Azt is elárulták, hogy először Kínában lesz kapható az igazán prémium EX90, mondván, „a kínai piac rendkívül fontos” a Volvo számára, mint azt Björn Annwall, a márka helyettes kereskedelmi igazgatója és vezérigazgató-helyettes aláhúzta.

Az EX90 Excellence esetében apróságban merülnek ki a külső módosítások, melyeknek az volt a céljuk, hogy a tisztán elektromos hajtású SUV kiállása sokkal magabiztosabb legyen. Ennek része a kéttónusú színséma, a 22 hüvelykes kovácsol felnik, továbbá az, hogy külön hangsúlyt fektettek a jobb aerodinamikai teljesítményre, a masszivitásra, valamint a könnyebb kezelhetőségre – az alap azonban összességében változatlan.

Igazán szembetűnő átalakításokat főként a beltérben találunk, kezdve azzal, hogy kihajították a hátsó üléssort, azt pedig két különálló, kényelmes és puha párnákkal ellátott ülésre cserélték. A két ülés között egy minihűtő kapott helyet, amiben egy nagyobb üveg is gond nélkül elfér.

Agyba-főbe simogathatjuk a középkonzol faberakását, mivel az egy integrált érintőpanel; segítségével különböző kényelmi funkciók, többek között az ülésfűtés és a masszázs is vezérelhető három, illetve öt fokozatban. Ugyanitt szintén ékeskedik egy Orrefors kristálydarab, ami valójában egy mikrokapcsoló, és az illatadagoló kezelésére hivatott, mely nem mellesleg háromféle illat permetezésére képes. Mindemellett a korábbi cikkben is említett hangulatvilágításról sem szabad megfeledkezni.

Ami az anyaghasználatot illeti: az EX90 Excellence esetében személyre szabott, de közben a szigorúbb állatjólléti, környezetvédelmi és társadalmi normáknak is megfelelő gyapjúkeverék, valamint Nordico kárpit egyaránt kérhető. Ez utóbbi egy, bioösszetevőkből álló anyag, melyhez még újrahasznosított PET-palackokat is használtak, hasonlóan a szintén Sanghajban bemutatott Polestar 4-hez.

A Volvo állítja, az EX90 Excellence a legbiztonságosabb négyüléses modell, amit valaha épített a svéd márka, mégpedig azért, mert még láthatatlan biztonsági pajzs is védi. Kulcsszerepet játszik ebben a Luminar-féle lézerszkenneléses LiDAR-technológiája – aminek kapcsán épp az utóbbi hónapokban merültek fel különféle aggályok –, valamint egy olyan rendszer, ami eddig egyedülálló módon érti meg a jármű vezetőjét.

Mindennek az alapját a Nvidiával közösen fejlesztették ki: a számítástechnikai platform információk garmadáját bocsátja a sofőr rendelkezésére, az autótól kezdve a biztonságon és az infotainmenten át egészen az akkumulátormenedzselésig. Az infotainment rendszer központi eleme a 14,5 hüvelykes képernyő, ami már 5G-kapcsolatra is képes, és amellett, hogy az alkalmazások minden eddiginél egyszerűbben telepíthetők a kezdőképernyőre, zenék és podcastok streamelésére is lehetőséget ad, ráadásul 3D térhatású hangélmény kíséretében.

Két elektromos motorral és összkerékhajtással, valamint 650 kilométeres hatótávolsággal kínálják az EX90 prémiumváltozatát is, csakúgy, mint az alapmodellt, de ezzel együtt szinte úri dolgunk lehet benne.