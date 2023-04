Megújították, szinte már harap a népszerű Renault

Több mint 30 év, öt generáció és 16 millió eladott példány – ezek a Renault Clio mutatói. Az, hogy az 1990-ben bemutatott francia kis autó ennyi idő után is ekkora népszerűségnek örvend, egyáltalán nem meglepő, ám indokolatlannak sem mondható, hogy a jelenlegi 2019-ben debütált Clio átesett egy ráncfelvarráson.

Ennek eredményeként a Clio kicsit agresszívabb, de letisztultabb tekintetet kapott. Átrajzolták a LED-es fényszórókat, a hűtőrácsot és az első lökhárítót is, de úgyszintén újdonságnak számít a kék fényezés, továbbá a kerekek küllőinek kialakítása is. A sportos vonalat erősítő, Esprit Alpine néven futó könnyűfém keréktárcsák 15-17 colos méretben lesznek kaphatóak.

Az eddiginél szigorúbbá vált a megújított Clio – a képre kattintva galéria nyílik!

A Renault Clio frissítése a beltérre is kiterjedt, ahol ennek révén jobb minőségű anyagok jelentek meg. Különösebb változásokra nem kell számítani elrendezés szempontjából – az alapfelszereltségű modelleknél 7 hüvelykes, a drágábbaknál pedig 10 hüvelykes kijelző helyettesíti a műszereket, mellé 9,3 hüvelykes érintőképernyőt is kapott, mely immár a vezeték nélküli Apple CarPlay- és Android Auto-szolgáltatásokat is támogatja. A megújított Clio esetében a franciák elfelejtették a bőrt, helyette többnyire újrahasznosított szöveteket alkalmaznak.

A legerősebb változatot továbbra is az 1,6 literes E-Tech hibrid hajtáslánc képviseli a maga 145 lóerejével. A brit piacon már kizárólag ezzel a motorral rendelhető a Clio, más piacokon azonban 1,2 literes, LPG-üzemű, illetve benzines hajtással, a 100, valamint 90 lóerős variációk mellett 65 lóerős variánssal is elérhető a típus. Bár Európában kézzelfoghatóan csökkent a dízelmotorok népszerűsége, a legkisebb Renault esetében 100 lóerős dízelmotor is tarkítja a palettát, ellenben a tisztán elektromos változat továbbra is várat magára.

A faceliftes Cliók kapcsán egyelőre technikai részleteket és árlistát sem közöltek, azt azonban kiemeli a Renault közleménye, hogy az E-Tech-, vagyis a hibridváltozat kilométerenkénti károsanyag-kibocsátása 93 grammnyi szén-dioxidot takar, míg a 100 kilométerre eső, WLTP-sztenderd szerinti fogyasztása 4,1 literes.

Nézd meg videón is a legújabb Clio ráncfelvarrott változatát:

Az viszont a jövő zenéje, hogy a most bemutatott, ráncfelvarrott kivitel jelenti-e a Clio esetében a végállomást, már ami a belső égésű motorokat illeti. A Renault mindenesetre korábban elkötelezte magát aziránt, hogy 2030-tól csak tisztán elektromos járműveket fog forgalmazni.