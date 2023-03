Levélben tájékoztatta ügyfeleit arról a Tesla, hogy március 9-étől, vagyis jövő hét csütörtöktől kWh alapú díjazást vezet be magyarországi Supercharger-töltőállomásain is – számolt be a hírről a Villanyautósok.hu.

Emiatt arra emlékeztetik a használókat, hogy ne felejtsenek el érvényes kártyaadatok feltüntetni a Tesla-fiókjukban. A díjszabásokat egyelőre nem hozták nyilvánosságra, az viszont már kiderült, hogy a rendszer öt perc türelmi idő elteltével üresjárati díjat is számláz.

Ezzel abban az esetben terhelik az ügyfelet, ha a töltés befejezte után nem áll el a töltőpontról. Ennek percdíj alapú tarifáját alapvetően 200 forintban határozták meg, de ha minden töltőoszlop foglalt az adott Supercharger-állomáson, az összeg megduplázódik, azaz 400 forintra nő.