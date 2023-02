Az összecsukható konténerek fejlesztésével és gyártásával foglalkozó Continest szerint Ázsiával vagy Törökországgal nem lehet versenyezni a hagyományos konténerek piacán, de innovatív megoldásokkal igen. Ezért az évi 2400 konténeres gyártási kapacitású cég nem tömegtermékeket fejleszt – a most bemutatott újdonság a norvég és Benelux-államokbéli partnereknél már ott van, és további külföldi piacokra is be akarnak vele törni.

A CONTe-GO egy olyan szabványos méretű, könnyen szállítható, ipari prémium konténer, amelynek három függőleges falára 22 kilowattos (3x32A) váltakozó áramú (AC) elektromos autótöltőt (Type2) szerelnek fel, így három elektromos autó egyidejű töltésére alkalmas, de elektromos kerékpárok és elektromos rollerek töltésére is képes.

A konténer bárhol elhelyezhető, az elektromos hálózatra csatlakoztatva percek alatt biztonságosan üzembe helyezhető. A konténer ára nagyjából kilencmillió forint, de már fejlesztik a nagyobb, 20 lábas egységet is, amely párhuzamosan öt autó töltésére lesz alkalmas.