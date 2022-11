A Honda és a Sony nemrégiben alapított, közös vállalata PlayStation 5-öt telepítene leendő elektromos autóikba – számolt be több sajtóorgánum is a hírről, köztük a Jalopnik. A fejlesztéssel az autókban nemcsak játszani lehetne, például a Gran Turismo 7-tel, de zenehallgatásra és filmnézésre is lehetőséget adna.

Kavanisi Izumi, a Sony Honda Mobility elnöke a Financial Times hasábjain úgy nyilatkozott az ötletről, hogy a vállalat remek helyzetben van, így lehetőség nyílt arra, hogy ily módon alkalmazkodjanak a változó fogyasztói szokásokhoz, egyúttal csúcstechnológiás eszközöket vonjanak be az autóiparba, ezzel lépéselőnybe kerülve a konkurenciával szemben.

„A Sony olyan tartalmakkal, szolgáltatásokkal és szórakoztató technológiával rendelkezik, ami megmozgatja az embereket. Ezeket az eszközöket igazítjuk a mobilitáshoz, és ez az erősségünk a Teslával szemben” – hangoztatta Kavanisi. Hozzátette: a Tesla nem rendelkezik tartalomszolgáltatása, majd megerősítette, hogy „technológiailag” abszolút lehetséges lenne a PS5-platform integrálása az autókba.

Mizuno Jasuhide, a vegyesvállalat másik elnöke – aki korábban a Honda autórészlegét vezette – a fedélzeti PlayStation megjegyezte, hogy a Sony Honda Mobility változtatni fog a gyártási folyamán, a tartalom lesz a prioritás. A játékkonzolt ráadásul nem szoftveresen tervezik behelyezni a kész autókba, hanem egy olyan hardver kifejlesztésével, amiben egyesíthető a szórakoztatás a hálózattal. Bevallotta, ezekkel a funkciókkal pedig az önvezető technológiához is közelebb kerülnének a japánok, később összekapcsolva a kettőt.

A vegyesvállalat szerint „hosszú út” vezet addig, mire ebből valóság lesz, hiszen az autonómia területén eddig jelentős tényezők, köztük a mesterséges intelligencia (AI) figyelmen kívül hagyásával érné el a célját.

Első ilyen autóját 2025-ben dobná piacra az Egyesült Államokban.

Ugyanakkor az ötlet egyelőre vegyes fogadtatásban részesült: az IGN például máris azt kezdte el firtatni, hogy aligha a biztonságot szolgálja majd a koncepció. Egy videojáték-kedvelő utas ugyanis kapni fog az alkalmon, hogy a rövidebb, illetve hosszabb utazás közben játékkal üsse el az időt, az érintőképernyőn villogó különböző grafikákkal, effektekkel azonban könnyen elvonhatja a sofőr figyelmét.

Valóban veszélyes lenne?

Tavaly év végén a Tesla állt elő azzal az ötlettel, hogy játékokkal bővítse fedélzeti infotainment rendszerét. Bár az érintőképernyőn megjelent a figyelmeztető üzenet, miszerint menet közben csak az utas játszhat, az amerikai közlekedésbiztonsági hatóságot (NHTSA) nem győzte meg arról, hogy biztonságos lenne az újítás.

Olyannyira nem, hogy a szervezet álláspontja szerint egyértelmű volt, hogy akár a járművezető is elkezdhet játszani, miközben vezet, de akár enélkül is elterelheti a figyelmét az útról. Mire ebben állást foglaltak az illetékes hatóságok, már 580 ezer járműben lehetett játszani.