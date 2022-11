Elsőre ígéretesnek tűnő, zsugorított belső égésű motorjával rukkolt elő a kínai Toyan cég. Az Xpower V8 1:10-es méretarányú, mégis működőképes négyütemű motor, mely percenként 12 500-as fordulatszámra képes. Metanollal működik, a levegőszűrője pedig olyan, mintha a Ford 427-ese ihlette volna, egyenesen az 1960-as évekből.

A Toyan tájékoztatásából nem derült ki, mekkora a miniatűr hajtáslánc hengerűrtartalma, igaz, amikor először előállt az ötlettel, még 28 köbcentimétert emlegetett – írja a Carscoops. Teljesítménye 4,35 lóerős, amit 11 500-as fordulatszám mellett ad le, ami ugyan alacsony értéknek hangzik, de fajlagos teljesítmény szempontjából kimagaslónak számít.

Azon kívül, hogy kicsi és működik, sok különlegességet nem tartogat a Toyan V8-asa. Valószínűleg távirányítású kisautók, csónakok és repülőgépek hajtására egészen jó alternatíva lenne, de edukációs célt is szolgálhat: kezdő motorépítőknek segíthet megérteni a motorok működését, illetve azok alapjait.

Az RC Geeksre hivatkozva azt írja a portál, hogy a Toyan korábbi, négyhengeres erőforrásának hajtókarproblémái voltak, azonban a V8-as utódot már azután tervezték, hogy azonosították és kijavították a hibát, így ez már aligha okoz fejfájást.

Ugyan biztató a hangja is, az árcédula láttán rögtön lefagy a mosolyunk. Weboldalán hiába hirdetett szuper Early Bird-kedvezményt a gyártó, az 1450 dollár, jelenlegi árfolyamán átváltva 567 ezer forint egyáltalán nem kecsegtet sok jóval – különösen akkor, ha csakugyan bevezető árról van szó, még akkor is, ha a szerkezetet teljes mértékben fémből építették, és működik is. Ennyiért szinte igazi motor is kapható.