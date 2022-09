Csütörtökön a józsefvárosi képviselő-testület megszavazta az ingyenes lakossági parkolást átalakító, lényegében megszüntető előterjesztést. Az előterjesztéshez érkeztek módosítók, de azokat nem szavazták meg, így az eredeti szöveg szerint a lakossági parkolási engedélyek támogatása az eddigi 100 százalékról 80 százalékra csökken az első autó esetén, másodiknál pedig ez akár mindössze 50 százalék is lehet.

Józsefvárosban a lakossági parkolási engedélyeket a kerületben lévő „A”, „B” és „C” zónák alapján határozzák meg. Aki az „A” zónában lakik, az évente lakásonként az első autóra 30 000 Ft-ot, a „B” zónában 24 000 Ft-ot, a „C” zónában 18 000 Ft-ot fizet.

Változtatnak azon is, hogy nem lakosokra, hanem lakásokra korlátozzák a parkolási engedélyek kiadását. A második autó tehát parkolási zónától függően ezután 75 000, 60 000, illetve 45 000 forint éves díjjal jár a kerületben.

Díjkedvezményeket is meghatároztak: pl. az orvos által kiadott igazolás benyújtásával 100 százalékos kedvezményt igényelhetnek a tartós betegségben szenvedő vagy rendszeresen járóbeteg-szakellátást igénybe vevő lakosok, illetve azok is, akik az ilyen ellátásokat igénylő lakosok szállítása érdekében érkeznek a kerületbe. Kedvezményt kaphatnak a nagycsaládosok (első autóra 90 százalékot, a második autóra 75-öt). A nyugdíjasokat is segítik, ők az első gépjárműre 90 százalékos térítést kérelmezhetnek – írta a Telex.