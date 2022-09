A bolygóműves sebességváltó, az alacsony légellenállású autóforma, a nyolchengeres, közvetlen befecskendezésű dízelhajtómű, az energiaelnyelő karosszéria – mind olyan találmányok és fejlesztések, amelyek új irányokat jelöltek ki a járműiparban és amelyek egy-egy magyar mérnökzseni munkájához kapcsolhatók. A budapesti Millenárison megvalósított gigantikus tárlat, az Álmok Álmodói 20 kiállítás Mobilitási csomópontján testközelbe kerülnek a járműipar magyar vonatkozású újításai.

Autót adtak a népnek

Az Álmok Álmodói 20 „autószalonjában” két olyan járműkülönlegesség is helyet kapott, amely az olcsó népautó megszületésének egy-egy fontos állomását idézi fel – és természetesen magyar mérnökhöz kapcsolható.

Galamb József makói születésű építészmérnök tervezte annak a kiállításon látható 1915-ös Ford T-modellnek a prototípusát, amely a világ első népautójának mondható, sőt, elnyerte a XX. század autója címet is. A korábbi automobiloknál jóval olcsóbb előállítású és könnyebben kezelhető Ford T szinte minden alkatrészének megalkotásában részt vállalt Galamb, és a nevéhez köthető a világ első bolygóműves sebességváltója, az első amerikai levehető hengerfejű motor terve és a futószalagon történő sorozatgyártás elve is.

Egy másik magyar mérnöknek, Ganz Józsefnek is komoly szerep volt a tömegek számára elérhető, olcsó népautó elterjedésében. Az egyik kiállított járműritkaság, az 1934-es Standard Superior az ő tervei alapján készült, előzményének tekinthető a szintén Ganz által megálmodott Ardie Ganz és a Maikäfer, azaz Cserebogár.

A szelek szelidítője

Nemcsak a Mobilitási csomópontnak, de talán az egész tárlatnak az egyik legizgalmasabb kiállítási tárgya a Tatra 87 típusú „szárnyas autó”, amely Paul Jaray, azaz Járay Pál aerodinamikai szempontjainak figyelembevételével készült.

A magyar származású tervező léghajók tökéletesítésével kezdte pályafutását, majd a húszas évek elején felépítette a világ akkori legnagyobb szélcsatornáját és szabadalmaztatta a legkisebb ellenállással rendelkező léghajóalakot. Újabb szabadalma az ideális járműforma volt, alacsony légellenállásúra tervezve – amely gyorsabb haladást harmadával kisebb fogyasztást tett lehetővé.

A csehszlovák Tatra Járay Pál segítségét vette igénybe az áramvonalas automobil karosszériájának kialakításakor. A Tatra 87 korának – a 30-as éveknek – egyik leggyorsabb autója volt: 75 lóerős V8-as motorja 130 km/órás sebességig repítette.

Még nagyobb fordulat

A motorfejlesztés területén is leraktuk a névjegyünket – derül ki a Mobilitási csomópont „műhelyében”, ahol Anisits Ferenc „dízelpápa” és Cser Gyula, a kombinált feltöltés megalkotójának újításai tanulmányozhatók. Anisits a BMW-nél dolgozott fejlesztő mérnökként: nevéhez 15 újítás kapcsolható, többek között az első teljesen elektronikus szabályozású dízelmotor és neki köszönhető a sportdízel kategória megszületése is.

Cser Gyula szabadalma világszerte ismert és alkalmazott a mai napig: a motor teljesítménynövelésének két technikáját – a turbó és a dinamikus feltöltést – ötvözte, amely a maga korában eretnek gondolatnak számított. A „műhelyben” meg is hallgatható a Cser-féle turbó erőteljes hangja.

Biztonságos fejlődés

Nemcsak elérhetőbbé és gyorsabbá váltak az autók az elmúlt bő száz év során, de – mások mellett egy magyar mérnöknek, Barényi Bélának köszönhetően – biztonságosabbakká is. Barényi találmánya, az energiaelnyelő karosszéria jelentősége jól látszik a „műhelyben” kiállított sérült Mercedesen. A kiállításon a szakember másik, korszakalkotó újítása is bemutatkozik: a kormányoszlopok rövidítésének köszönhetően ma már egy baleset során nem nyomódhat be a kormány az utasfülkébe.

Az Álmok Álmodói 20 kiállítás bemutatja az autózás jövőjének – magyar vonatkozású múltját is – Jedlik Ányos kerekes elektromotorjától Pavlics Ferenc holdjárójáig, amelynek megoldásai (padlólemezbe épített akkumulátorok, kerekenkénti meghajtás) a mai napig meghatározóak az elektromos járművek fejlesztésében.

És itt korántsem ér véget a magyarok szerepe az autózás fejlődésében – a Millenárison 2023 január végéig látogatható tárlaton megannyi mobilitási érdekesség várja a látogatókat.

