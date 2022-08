A Polestar idén márciusban mutatta be O 2 névre keresztelt tanulmányautóját, egy nyitható keménytetős sportkocsit. Akkor még nem volt biztos, hogy valaha gyártásba kerül-e a szögletes szépség, most viszont nemcsak megerősítették, hogy Polestar 6 néven kapható lesz az elektromos sportautó, de az előzetes műszaki adatokat is elárulták.

A ragasztott alumínium padlólemezre épülő autó ugyanazt a 800 V-os elektromos hálózatot alkalmazza majd, mint a Polestar 5. A dupla villanymotoros, összkerékhajtású egység maximális teljesítménye beállítástól függően elérheti a 650 kW-ot (884 LE), a legnagyobb kombinált forgatónyomaték 900 Nm. A várakozások szerint a Polestar 6 roadster 3,2 mp alatt gyorsul majd 100 km/órára, végsebessége 250 km/óra lesz.

A modell legkorábban 2026-ban kerülhet piacra. A Tesla 2017-ben mutatta be saját elektromos roadsterének az előtanulmányát, és azóta folyamatosan tologatják a piaci bevezetés dátumát. Legutóbb 2023-ra ígérték, de nem elképzelhetetlen, hogy tovább csúszik a projekt. Minél később lép piacra a Tesla Roadster, annál jobb esélyekkel indul majd a Polestar saját nyitott elektromos autója.