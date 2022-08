Az utóbbi hónapokban az autósoknak együtt kell élniük azzal, hogy a hazai benzinkutakon egyes terméktípusokból hiány van, vagy nem elérhető üzemanyag az adott kúton. “A következő időszakban már az is egy komoly eredmény lesz, ha ezen a színvonalon tudjuk tartani az ellátást” – mondta Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára az ATV-nek. A szakember szerint mindennapos lesz, hogy a kutaknál a vásárlók időnként nem jutnak üzemanyaghoz.

Grád Ottó is egyetért Ratatics Péterrel, a Mol operatív működésért felelős ügyvezető igazgatójával, aki korábban arra biztatta a fogyasztókat, hogy csak a szükséges mennyiségben tankoljanak.

Az 50 literes kvótával kapcsolatban a szakember elmondta, hogy már jelenleg is vannak olyan benzinkutak, többek között a Magyar Ásványolaj Szövetség tagvállalatainál is, ahol alacsonyabb a maximális tankolható mennyiség: egyes kutakon legfeljebb 20 liter, független benzinkutakánál pedig van, ahol ennél is alacsonyabb. Hozzátette, hogy

a nagy hálózatoknál a napi 50 literes limitet várhatóan nem kell majd lejjebb vinni.

A Balaton környékén tapasztalható helyzettel kapcsolatban Grád Ottó elmondta, hogy azt a turizmus fellendülése okozza, de nincsen elég szabad logisztikai kapacitás, amellyel megoldhatóvá válna, hogy az extrém fogyasztásnak megfelelően többletkészlet kerüljön beszállításra egy-egy régióba, például hétvégén a Balatonhoz. Ezért azt kéri a szakember, hogy inkább tele tankkal induljanak el a nyaralók a nagyvárosokból, ahol még elég jó arányban lehet üzemanyagot találni.