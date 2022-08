Július végén az egész világot meglepte a Hyundai, amikor bejelentette, hogy az i10 városi miniautó utódja tisztán elektromos modell lesz. Még izgalmasabbá tette a hírt a Hyundai európai marketingigazgatójának a kommentárja, aki szerint az iparágban „mindenki tudja, hogy ebben a méretosztályban a 20 ezer eurós vételárat kell megcélozni.”

A jelenlegi legolcsóbb elektromos kisautó, a Dacia Spring 22 ezer euróba kerül Németországban; Magyarországon listaáron 8,2 millió forintot kérnek el érte, ami nagyságrendileg ugyanaz.

A Hyundai modellfejlesztése tehát komoly fejtörést okozhat a Daciának, van azonban rosszabb hír is a Renault-csoport megfizethető márkája számára: most úgy tűnik ugyanis, hogy nem egy, hanem kettő elektromos miniautóval rukkol elő a Hyundai 2024-ig, és legalább az egyik crossover formátumú lesz.

Leginkább a délkelet-ázsiai piacokon már most is kapható Hyundai Casper (képeinken) tűnik alkalmasnak a feladatra. Az apró szabadidőjárművet elvileg eleve úgy fejlesztették, hogy később villamosított hajtásláncot is szerelhessenek alá.