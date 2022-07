Ugyan közel másfél évtizedig gyártották a Volkswagen Phaetont, a korábbi tervekkel ellentétben mégsem lett folytatása a 2002-ben született luxusszedánnak. 2007 és 2014 között négyszer frissítették a zászlóshajónak szánt autót, aminek a márka „átlátszó” gyára, Drezda adott otthont.

Miután 2016 márciusában leállt a Phaeton gyártása, úgy tűnt, visszatérhet egy második generációs változattal, netalán az utódjával, de végül az e-Golfra és vele együtt az elektromos irányra koncentráltak inkább. Évekkel később, a típus 20. évfordulója alkalmából mégis bemutatták az „új” Phaetont, de ahogy azt a Volkswagen is hangsúlyozza a közleményében, ebből csak prototípus készült.

Olyan autót mutattak be, ami sosem készült el Olyan autót mutattak be, ami sosem készült el 1 /12 Fotó megosztása: 2 /12 Fotó megosztása: 3 /12 Fotó megosztása: 4 /12 Fotó megosztása: 5 /12 Fotó megosztása: 6 /12 Fotó megosztása: 7 /12 Fotó megosztása: 8 /12 Fotó megosztása: 9 /12 Fotó megosztása: 10 /12 Fotó megosztása: 11 /12 Fotó megosztása: 12 /12 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A D2 kódnéven megjelent Phaeton formáját Marco Pavone és Tomasz Bachorski, a külső és a belső tervezéséért felelős vezetők négy különböző javaslatból választották ki.

Noha műszaki adatokat nem hoztak nyilvánosságra az újragondolt modellről, az Auto Motor und Sport értesülései szerint az elődjénél hosszabb, 5300 mm-es lett volna. Stílusában viszont ragaszkodott (volna) a hagyományokhoz, az erőteljesen tükröződő fekete fényezésének pedig krómdíszítések tömkelege ad kontrasztot. Az autó orrán a hűtőrács lejjebb helyezkedik el, továbbá bonyolultabb hatást keltő LED-grafikával ellátott fényszórók találhatóak.

Amellett, hogy hosszban is közelebb került, hangulatában is az Audi A8-ra hajaz, de a 2015-ös VW C Coupé GTE-vel is megfigyelhetőek hasonló vonások. Ugyanakkor a Phaeton hátulját a visszafogottság jellemzi, és habár a minimalista irányt képviselő lökhárító ismerős stílusjegyeket elevenít fel, a hátsó LED-lámpák az Audi A6-ot idézik meg.

MLB-alapokra épült, ami a VW-csoport több típusára, mint például a Touaregre és az Audi A8-ra is jellemző. Azt sem árulta el a wolfsburgi márka, milyen erőforrásokkal értékesítették volna, de valószínűsíthető, hogy a tervezett változatok között szerepelt konnektorról tölthető hibrid is. Ez utóbbit német források is megerősítik, akárcsak azt, hogy 286, illetve 340 lóerős dízelmotorral is forgalomba került volna, míg a hibrid változat 455 lóerős teljesítményre lett volna képes.

Belül még mai szemmel is modernnek számítana a Phaeton D2. Ennek része az ívelt digitális kijelző, melynek debütálása így egészen 2018-ig váratott magára, amikor a Touaregben jelent meg. Digitális műszeregység, faberakás, fehér bőr és – az üléskárpitokon – színes minta tette teljessé a belteret.

A Phaetont eredetileg ötféle motorral kínálták, de zömüket a 240 lóerős, V6-os dízelmotorral szerelték. Elérhető volt emellett a Touaregből ismert, 313 lóerős és V10-es dízelhajtással, valamint V6-os, 4,2 literes V8-as, valamint 6,0 literes W12-es motorral is.

A Carscoops megjegyzi, hogy egy másik Volkswagen-szedán, a Phideon 2016-ban mutatkozott be Kínában, és a 2020-as ráncfelvarrás után a mai napig kapható. Igaz, a megjelenését tekintve kevésbé szántak a csúcskategóriás piacra, és olcsóbb is egy teljesen új Phaetonnál.