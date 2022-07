Nem vigyáz eléggé az utasaira a kis Toyota

Tavaly lépett porondra a Toyota parányi, négy méternél is rövidebb crossovere, az Aygo X, melyet néhány hónapja a Vezess is kipróbálhatott Spanyolországban. Akkori benyomásaink az alábbi tesztben olvashatóak:

A napokban az Aygo X-nek is az Euro NCAP töréstesztjén kellett bizonyítania, melyen a BMW i4-hez hasonlóan négy csillagot ért el. A félátfedéses frontális ütközésnél stabil maradt a Toyota utastere, a sofőr bal combcsontját kivéve jó védelmet nyújtott a combcsontoknak és a térdeknek egyaránt. A hiányosság büntetésként a pontszámon is nyomot hagyott, csakúgy, mint a műszerfal esetében, melynek szerkezete a különböző méretű és különböző üléspozíciót elfoglaló utasok számára sérülésveszélyt jelenthet. Ugyanakkor deformálódó akadálynak ütközve az Aygo X „jóindulatú ütközőpartnernek” bizonyult, vagyis kellőképpen csillapította a másik járműre gyakorolt erőhatásokat.

A teljes átfedésű, merev sorompós ütközésnél sem vizsgázott tökéletesen a kis japán crossover, ugyanis a vezető mellkasa nem volt megfelelően védve, de minden más kritikus testrésze igen. Más volt a helyzet az oldalirányú, illetve oldalirányú oszlopnak ütközés esetében: a fontos testterületek védelme annyira jó volt, hogy az európai szervezet emberei maximális pontszámot adtak rá.

Ellenirányú ütközésnél a vezető testének kimozdulását gyengének találták, ráadásul az Aygo X-ben semmi sem szolgál az utasok sérüléseinek enyhítésére ilyen jellegű baleset esetén. Az ostorcsapás-sérülésekkel szemben viszont az első ülések és fejtámlák jó védelemről tettek tanúbizonyságot a tesztek során, ahogyan a hátsó ülések geometriai elemzése is jó eredménnyel szolgált.

Az Aygo X segélyhívó rendszerét fejlettnek minősítették, és külön kiemelték a típusnál, hogy olyan rendszerrel is rendelkezik, amely az ütközés után megfékezi az autót, így elkerülve a másodlagos ütközéseket.

A felnőttekével összhangban a kiskorú utasok védelmében is 78%-os eredményt ért el az Aygo X. Mindkét frontális ütközés esetében jó vagy megfelelő volt a kritikus testrészek védelme a 6 és a 10 éves (méretű gyermeket szimuláló) próbabábúval egyaránt, ugyanakkor az oldalirányú akadálynak ütközésnél az utóbbi fejében és mellkasában mért gyorsulási adatok marginális, illetve gyenge védelemről tettek tanúbizonyságot. Az első utasoldali légzsák kikapcsolható, ezáltal a hátrafelé néző gyerekülés használata is lehetséges. A vezető világos tájékoztatást kap a légzsák aktuális állapotáról, amiért a rendszer jutalomban részesült. Az autóhoz tervezett valamennyi gyereküléstípus megfelelően beszerelhető és elhelyezhető – állapították meg a vizsgálat során.

Túlnyomórészt jó vagy megfelelő védelmét nyújtott az elütött gyalogos fejének az Aygo X motorházteteje, a merev szélvédőoszlopok egyes pontjain azonban gyenge védelmet észleltek. A lökhárító minden vizsgált ponton jól védte a gyalogos lábát, míg a medence védelme vegyes benyomásokat keltett az értékelőkben. Bebizonyosodott, hogy a Toyota autonóm vészfékrendszere (AEB) észleli a veszélyeztetett közlekedők mellett a többi járművet is, továbbá jól reagált a gyalogosok mellett a kerékpárosokkal szemben is. Mindez 74%-ra bizonyult elegendőnek.

A vészfékező a vezetéstámogató funkciók 81%-os eredménnyel zárult tesztjén is jól szerepelt: amellett, hogy észlelte a többi autó, a legtöbb forgatókönyv esetében elkerülte az ütközést, vagy legalább mérsékelte annak mértékét. A biztonsági öv bekötésére figyelmeztető elektronika része az alapfelszereltségnek, emellett az Aygo X olyan rendszerrel is rendelkezik, amely figyeli a kormányzást, illetve figyelmeztetést ad ki, ha álmosnak vagy kissé dekoncentráltnak érzi a vezetőt. A tempomat szintén alapfelszereltség, míg a sávtartást segítő rendszer finoman korrigálja az autó útját, továbbá kritikusabb helyzetekben, például útelhagyás esetén is, közbeavatkozik.