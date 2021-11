A Yaris és a Yaris Cross moduláris GA-B padlólemezére épül az Aygo X, a Toyota legújabb, legkisebb szabadidőjárműve. A 3,7 méteres jármű ugyan egy arasznyival hosszabb, mint a Peugeot-val és Citroënnel közösen épített, második generációs Aygo (3465 mm), tengelytávja 90 mm-rel nőtt, a karosszéria pedig 125 mm-rel szélesebb (1740 mm) lett. Ennek köszönhetően szellősebben építhették be az első üléseket, ami 45 mm-rel jobb vállteret eredményezett.

A forgalmazás első félévében lesz elérhető a narancs dekorelemekkel megbolondított Cardamom fényezés

A magasság 146 helyett 153 cm, és ezt szinte teljes egészében az ülésmagasság megemelésére (+55 mm) fordították, azaz sokkal jobb kilátás nyílik az autóból. Ehhez a meredekebben álló A-oszlop is hozzájárul, míg a beszállást (és a parkolást) 11 mm-rel nagyobb szabad hasmagasság teszi kényelmesebbé. A méretek összehasonlítását zárjuk a csomagtartóval: a maga 231 literjével továbbra sem óriás, de ha tudjuk, hogy a kifutó Aygóban kevesebb mint 170 liter állt rendelkezésre (azaz kb. 33%-kal nőtt a kapacitás), rögtön megtanuljuk nagyra értékelni ezt a keveset.

Fiataloknak szánt autó manapság nem hagyhatja ki a kéttónusú fényezés költséges, de divatos opcióját. Az Aygo X különböző fűszerekről elnevezett színkombinációkban lesz kapható, a kardamomtól (zöld) a chiliig (piros), a gyömbértől (bézs) a borókáig (kék). Ezek a színtematikák a belső térben is visszaköszönnek.

Városi járműként adta volna magát a tisztán elektromos hajtáslánc, ám ezt a magas költségek miatt nem vállalta be a Toyota. Maradt tehát az az egyliteres, háromhengeres, változó szelepvezérlésű benzinmotor, amelynek alapkonstrukciója már az első generációs Aygót is hajtotta.

A 72 lóerős, 93 Nm maximális forgatónyomatékú erőforráshoz ötfokozatú kézi vagy fokozatmentes (CVT) automata sebességváltó csatlakozik. Az előbbivel 15,6 másodperc alatt gyorsul 100 km/órára az egy tonna körüli menetkész tömegű jármű, a végsebesség 158 km/óra, az átlagfogyasztás 4,7 liter/100 km. A CVT váltós verzió adatai (151 km/óra, 15,5 mp, 4,9 l/100 km) hasonlóak.

Az autó csendesebb is lett, ennek örömére 300 wattos JBL audiorendszert is kérhetünk bele – igaz, ennek 200 mm-es mélynyomója mellett nem sok hely marad a csomagtartóban.

Az Aygo X 9 colos érintőképernyőt, vezeték nélküli telefontöltőt, valamint felhő alapú navigációs rendszert is kínál – utóbbi azt is jelenti, hogy online kapcsolódásra is képes a kisautó, ami egyrészt okostelefonos távellenőrzést, másrészt a fedélzeti szoftverek vezeték nélküli frissítését teszi lehetővé.

Az Aygo X mindemellett LED-es lámpatesteket, kamera és radar alapú aktív ütközéselkerülő rendszert, valamint adaptív tempomatot és sávkövető funkciót is kínál.

Végül tegyünk említést az Aygo X legaranyosabb jellemzőjéről: a szélterelővel kiegészített, eltolható vászontetőről, amely még a második generációs Aygo azonos megoldásánál is nagyobb nyílást tár fel.