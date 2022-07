Nem kapta meg az 5 csillagot az új BMW

Az előző évben mutatták be, november óta pedig már forgalmazzák is a BMW elektromos kupélimuzinját, az i4-et, mely 340, illetve 544 lóerős hajtással is kapható. A Vezess mindkét változatát kipróbálta korábban, ezekről itt és itt olvashatóak el a tesztek.

Mostanra az Euro NCAP töréstesztjeit is teljesítette az i4, ötből négy csillagot kapva. Az európai szervezet jelentéséből kiderült, hogy a félátfedéses frontális törésteszt során stabil maradt a szedán, a sofőr és az utasok térdének és combcsontjának védelme is jónak bizonyult, az eredményeket ráadásul az utasok különböző mérete és üléspozíciója sem befolyásolta. Kimutatták azt is, hogy deformálódó akadálynak ütközés során az i4 „közepesen jóindulatú”, vagyis csillapíthatná hatékonyabban is a másik autóra gyakorolt erőhatásokat.

Teljes átfedésű, merev sorompós frontális ütközés esetében a BMW i4 jó vagy megfelelő védelmet nyújtott minden fontos testrésznek mind a vezető, mind pedig a hátul ülő utas esetében. Oldalirányú, illetve súlyosabb, oldalirányú oszlopnak ütközés során ugyancsak jó védelmet biztosított a kritikus testterületeknek, mindkét teszten maximális pontszámot ért el a típus.

Ellenirányú ütközésnél megfelelőnek ítélték a vezető testének kimozdulását, azonban az i4 semmilyen rendszerrel nem rendelkezik, ami enyhítené az utasok sérüléseit az ilyen jellegű incidensek előfordulásakor. Az első ülések és fejtámlák viszont jól vizsgáztak az ostorcsapás-sérülésekkel szemben, ahogyan a hátsó ülések geometriai elemzése is jó eredményt hozott.

Az i4 eCall segélyhívórendszere fejlettnek bizonyult, de a másodlagos ütközések elkerülésével szemben nem rendelkezik védelemmel.

Ami a gyerekek védelmét illeti, a felnőttekéhez hasonlóan 87%-os eredményt ért el a BMW i4. Frontális és oldalirányú ütközés esetében jól védi a kritikus testrészeket, ezt a 6 és a 10 éves (méretű gyermeket szimuláló) próbabábúval végzett tesztek során is sikeresen alátámasztották. Mivel ki lehet kapcsolni az utasoldali légzsákot, hátrafelé néző gyerekülés is használható az autóban, mely külön elismerésben részesült, amiért világos tájékoztatást ad a sofőrnek a légzsák helyzetéről. Az i4-ben az összes gyermeküléstípus, amihez az autót tervezték, megfelelően beszerelhető és elhelyezhető.

A BMW i4 aktív motorháztetejének vizsgálatával megállapították, hogy a lökhárítóban elhelyezett szenzorok érzékelik a gyalogosgázolást, aminek hatására megemelkedik a motorháztető felülete, nagyobb távolságot biztosítva a motortér keményebb részeitől. A gyalogosok testalkatától függetlenül és széles sebességtartományban dolgozik „robusztusan”, azaz hatékonyan a rendszer. Felemelt helyzetben szinte teljesen jó vagy megfelelő védelmet nyújtott a motorháztető.

Minden vizsgált ponton jó védelmet nyújtott a gyalogosok lábának a lökhárító, ugyanakkor a medencéjük védelme nagyrészt gyengének bizonyult. Az i4 autonóm vészfékezőrendszere (AEB) képes észlelni a veszélyeztetett közlekedőket és más járműveket, a gyalogosokkal és a kerékpárosokkal szemben egyaránt megfelelő védelmet nyújt. A veszélyeztetett közlekedők védelmében 71%-osra vizsgáztak a bajorok.

A vezetéstámogató funkciók 64%-os eredménnyel záruló vizsgálata során bizonyítást nyert, hogy az AEB más járművekre is megfelelően reagált, számos forgatókönyv során elkerülve az ütközést vagy legalább mérsékelve annak mértékét. A biztonsági öv bekötésére figyelmeztető rendszer része az alapfelszereltségnek, akárcsak a kormányzást figyelő vagy a sofőr álmosságára figyelmeztető rendszer.

A kombinált kamera- és navigációs rendszer azonosítja a helyi sebességkorlátozásokat, azokról tájékoztatva a vezetőt, lehetővé téve számára a tempomat megfelelő beállítását. A sávtartást segítő rendszer finoman korrigálja a jármű útját, amennyiben azt észleli, hogy az kisodródik a sávjából. Bizonyos, kritikusabb helyzetekben is beavatkozik, elkerülve például az útelhagyást.