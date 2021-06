A korábbi előzetes információk után itt vannak a hivatalos, de még mindig nem végleges adatok: a BMW nem várta meg a világpremierrel az i4 homologizációját, így az alább feltüntetett adatok (amelyek jelentős részben egyeznek a tavaly márciusban bemutatott előtanulmány paramétereivel) elviekben még változhatnak.

Ami biztosnak látszik, hogy idén novembertől lép forgalomba a négyajtós villanykupé, méghozzá két kiadásban: a kisebbik modellnek a hátsó, a képeinken is látható M50 verziónak viszont mind a két tengelye hajtott: az elsőn egy 258, a hátsón egy 313 lóerős villanymotor dolgozik.

A kifejezetten elektromos sportmodellnek fejlesztett i4 akkumulátorcellái rendkívül laposak, mindössze 11 cm magasak, ami hozzájárul a tömegközéppont mélyen (a BMW 3 szedánénál 53 mm-rel lejjebb) tartásához. Ugyanakkor az akkuk energiasűrűsége 20 százalékkal jobb, mint az i3-ban használt egységeké. Tölteni 200 kW-tal lehet őket, a 10%-ra merült akku 10 perc alatt modelltől függően 164, illetve 140 kilométerre elegendő áramot képes felvenni.

A BMW tudatosan a 4-es Gran Coupéhoz mérte az i4 paramétereit: méreteiben alig nagyobb, csomagtartójában alig kisebb annál – a motorteljesítmény ellenben még a gyengébb i-modell esetében is jóval magasabb, ami később, a gyengébb verziók bevezetésével változni fog. Alapfelszerelés a sportülés, a sportkormány, a hangszigetelő üvegezés, valamint a jármű álló helyzeti előfűtésére, előklimatizálására szolgáló rendszer. Ugyancsak nem kérnek plusz pénzt a 12,3 colos digitális műszeregységért és a 14,9 colos központi kijelzőért, a háromzónás klímaberendezésért, az 5G adatkapcsolatért és az azt használó felhő alapú navigációért.

Szériafelszerelés még a hátsó légrugózás is, amelyet most első ízben társítanak elektromos összkerékhajtással. Az i4 M50 nem csak nagyobb motorteljesítményt nyújt, de adaptív lengéscsillapítást, feszesebb futóművet, M fékeket, valamint változó áttételű kormányművet is kapott. Opcióként 20 colos M keréktárcsák is kérhetők, elöl és hátul eltérő szélességű abroncsokkal szerelve. Emellett a villanyautóknál kötelező hangjelzést is agresszívra hangolták, illetve felárért Hans Zimmer filmzeneszerző (Interstellar, Eredet, A sötét lovag, Hajsza a győzelemért stb.) melódiáival is csilingelhet a gyalogosoknak az M50-es.

A fékenergia-visszanyerés adaptív és szabályozható; maximális mértéke az i4 eDrive40 esetében 116 kW, az i4 M50-nél 195 kW. Mindkét variánshoz kérhető vonóhorog, a legnagyobb vontatható tömeg 1,6 tonna.

A műszaki táblázat alatt megtekintheted a BMW i4 bemutatkozó videóját.

BMW i4 eDrive40 BMW i4 M50 BMW 4 Gran Coupe 440i Hosszúság (mm) 4783 4783 4640 Szélesség (mm) 1852 1852 1825 Magasság (mm) 1448 1448 1389 Tengelytáv (mm) 2856 2856 2810 Menetkész tömeg (kg, DIN) 2050 2215 1630 Max. terhelhetőség (kg, DIN) 555 520 545 Csomagtartó kapacitása (liter) 470/1290 470/1290 480/1300 Max. teljesítmény (LE) 340 544 (258 + 313) 326 Max. forgatónyomaték (Nm) 430 795 450 Akkumulátorkapacitás (nettó, kWh) 80,7 80,7 – Végsebesség (km/óra) 190 225 250 Gyorsulás 0-100 km/óra (mp) 5,7 3,9 5,1 Hatótávolság (km) 590 510 –

Nézd meg a BMW i4-est videón: